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24.02.2111:31

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

20 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по региональной повестке дня с акцентом на координацию усилий Москвы и Каира в интересах урегулирования ситуации в Ливии и Сирии.

Были также затронуты некоторые практические аспекты российско-египетского двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях.

 

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