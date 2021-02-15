Выступление руководителя Делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями К.Ю.Гаврилова на втором заседании 84-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН), 22 февраля 2021 года

Уважаемая госпожа Председатель,

Уважаемые коллеги,

В январе текущего года руководство Российской Федерации приняло решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу (ДОН). Фундаментальные причины, которые подтолкнули нас к этому шагу, неоднократно озвучивались и хорошо известны сообществу «открытого неба». Выход США из договорного поля подорвал жизнеспособность ДОН, коренным образом нарушив заложенный в нем баланс интересов, Выдвинутые нами в этих условиях минимальные требования в целях сохранении функциональности Договора остались без конструктивного ответа оставшихся Государств-участников.

Россия как и прежде остаётся приверженной основополагающей цели укрепления доверия и безопасности в военной области. В связи с этим, если новая администрация США примет решение о полном возвращении в ДОН, наша страна, разумеется, будет готова конструктивно рассмотреть эту ситуацию. Рассчитываем на здравый смысл и реальные шаги по сохранению Договора со стороны Государств-участников, в особенности тех, которые также являются членами Североатлантического альянса.

Внутригосударственные процедуры по выходу Российской Федерации из Договора продолжаются. По нашим оценкам, к лету текущего года они могут закончиться. Если до этого времени США не сообщат нам о своей готовности вернуться в договорное поле, Россия передаст депозитариям - Венгрии, и Канаде - ноту, уведомляющую о выходе из ДОН. С этого момента начнётся шестимесячный срок, определённый самим Договором, предшествующий моменту нашего официального и окончательного прекращения участия в нем.

Позвольте вновь подчеркнуть, что Российская Федерация не будет до бесконечности ждать, когда в Соединённых Штатах определятся с готовностью вернуться в ДОН. Наша внутренняя работа продолжается каждодневно. Времени на размышления остается немного.

Благодарю Вас, уважаемая госпожа Председатель, и прошу приложить данное заявление к Журналу дня.