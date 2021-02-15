Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с седьмой годовщиной государственного переворота на Украине

Семь лет назад на киевском майдане произошел кровавый государственный переворот, который привел к трагическим последствиям для самой Украины, региональной и международной стабильности. Примечательно, что предшествовавшие ему массовые беспорядки, имевшие открыто националистический характер, проходили под лозунгами европейских ценностей, свободы и демократии.

Во многом их спровоцировали и поддерживали западные государства, прежде всего США, грубо вмешиваясь во внутренние дела страны. Франция, Германия и Польша выступили посредниками между властью и оппозицией, убеждали законно избранного президента не применять силу против отнюдь не мирных протестующих, стали гарантами достигнутых между ними договоренностей, но ничего не сделали для их выполнения, когда оппозиция демонстративно от них отказалась.

Стоит напомнить, что эти соглашения предусматривали формирование правительства национального единства, конституционную реформу и проведение демократических выборов. К сожалению, мирное урегулирование внутриполитического кризиса оказалось ненужным ни националистической оппозиции, ни ее западным покровителям. Правда о событиях майдана до сих пор скрывается, их расследование не ведется, а фактология намеренно искажается. Показательно, что принятый после майдана закон, запрещающий преследовать его участников, продолжает действовать, несмотря на критику со стороны Наблюдательной миссии ООН по правам человека. А вот закон

об амнистии жителей Донбасса, не захотевших мириться с националистическим произволом, украинские власти принимать не хотят.

Чем больше времени проходит после госпереворота, тем более очевидными становятся его последствия. Он привел к выходу Крыма из состава Украины. До сих пор продолжается конфликт в Донбассе. Трагедии в Одессе и Мариуполе положили начало разгулу неонацизма, насильственной украинизации и общему наступлению на свободы и права человека. Руководство страны все больше использует тоталитарные методы, без суда и следствия карает собственных граждан за инакомыслие.

Не оправдались ожидания социально-экономического процветания. Буксует выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, разрываются исторические производственные и гуманитарные связи с Россией и другими странами СНГ. Произошла деиндустриализация. Растет коррупция. Продолжаются обнищание, социальное расслоение и снижение численности населения. За семь лет Украина из в целом благополучного государства превратилась в одну из беднейших европейских стран. Она все больше теряет самостоятельность, политическую и экономическую независимость. Одновременно происходит ее милитаризация, что деструктивно отражается на военно-политической ситуации в Европе.

Среди населения Украины накапливается усталость, растут разочарование и апатия. В надежде на изменения к лучшему почти два года назад избиратели проголосовали на президентских и парламентских выборах за новую власть. Однако время показало, что нынешнее руководство продолжило курс своих предшественников, оказалось неспособным выполнить предвыборные обещания о выходе из социально-экономического кризиса, прекращении войны на востоке страны и преодолении раскола в обществе.

Продолжение конфронтационной политики, берущей начало от госпереворота на киевском майдане, чревато усугублением нынешних проблем Украины и способно привести к еще большему обострению обстановки внутри страны и в региональном масштабе.