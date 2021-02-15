Выступление члена Делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями А.И.Воробьева на заседании НРГ по «структурированному диалогу» на уровне делегаций, 19 февраля 2021 года

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Господин Председатель,

Уважаемый посол Куэста,

Прежде всего позвольте поздравить Вас с назначением Председателем неофициальной рабочей группы (НРГ) по «Структурированному диалогу» и поблагодарить за организацию сегодняшнего заседания.

С большим вниманием выслушали Вашу подробную и весьма вдохновляющую информацию о первых результатах проведенных консультаций с делегациями государств-участников и о намерении продолжить их и далее, а также предварительные наброски плана работы и индикативный календарь мероприятий на текущий год. Хотели бы поблагодарить Вас за проделанную большую работу, которая закладывает хороший фундамент для последующей деятельности на этом направлении.

Мы рады были узнать, что испанское Председательство намерено продолжить усилия по внесению большей динамики в «Структурированный диалог». В этих целях, как и ранее, Вы предложили ряд инновационных моментов как в отношении общего подхода к процессу, так и обсуждаемых тем.

Обратили внимание и отметили в качестве полезного момента то, что Вашим планом предусмотрено проведение на одно заседание больше, чем в прошлом году. Кроме того, сохранится положительно зарекомендовавший себя двухдневный порядок организации встреч с участием экспертов в первый день и продолжением дискуссии на политическом уровне во второй день. Надеемся, что это будет способствовать тому, чтобы эксперты чувствовали себя более свободно при изложении своих точек зрения.

Тот факт, что Председательство НРГ рассматривает возможность расширения мест проведения заседаний, планируя организовать «ритрит», на наш взгляд, также может оказать определенное стимулирующее влияние на оживление обмена мнениями по обсуждаемым темам.

Кроме того, предлагаемый председательском лозунг, подчеркивающий ключевое значение «понимания для безопасности» и четырех его составляющих («выслушать, задуматься, поделиться и извлечь необходимые уроки»), на наш взгляд, дает правильную и необходимую настройку для последующего диалога.

Насколько мы понимаем, планами Председательства предполагается построить работу по двум направлениям: военно-политические аспекты безопасности и текущие и будущие вызовы безопасности. Надеемся, что Председатель в ближайшее время представит конкретные темы для обсуждения, с интересом ожидаем дискуссии по принятому в Лиссабоне документу «Концептуальная база для контроля над вооружениями». Разумеется, будем ожидать реакции на план работы из столицы.

Господин Председатель,

Работа неофициальной рабочей группы, безусловно, опирается на результаты предыдущих лет, и в этой связи мы отмечаем вклад председательств Германии, Бельгии и Нидерландов в развитие и интеллектуальное насыщение этого процесса.

Российская Федерация разделяет мнение о том, что «структурированный диалог» является важной мерой укрепления доверия, направленной на деэскалацию напряженности и поиск путей восстановления безопасности в Европе. Он также зарекомендовал себя как ценная площадка для профессиональных контактов между военными экспертами из столиц и откровенного обмена мнениями о национальном восприятии угроз.

Мы поддерживаем продолжение «структурированного диалога» в текущем году и готовы участвовать в профессиональном, конструктивном деполитизированном и спокойном обсуждении, в том числе на уровне экспертов из столиц. Вместе с тем считаем, что важен как сам диалог, так и его возможные результаты, как это предусмотрено решением СМИД ОБСЕ в Гамбурге. Это предполагает стремление государств-участников к поиску общих решений на основе равноправия и взаимного учёта интересов.

Исходим из важности сохранения и углубления военно-политического профиля «структурированного диалога». Здесь у нас есть определённый задел, который важно продолжать и развивать далее. Состоявшиеся заседания НРГ также подтвердили важность контактов военных представителей, в том числе по проблематике предотвращения военных инцидентов на море и в воздушном пространстве над ним, а также опасной военной деятельности. Видим пользу в обмене позитивным опытом по реализации двусторонних соглашений в этой сфере.

В сфере противодействия текущим и будущим вызовам и угрозам безопасности у нас много совпадающих интересов. Совместное обсуждение вызовов и угроз должно дать нам возможность выйти на общее понимание новой модели европейской безопасности, дальнейшего развития её ключевых элементов.

Однако, поскольку были упомянуты «гибридные угрозы», то, как мы уже неоднократно отмечали, эта тематика, имеющая откровенно конфронтационный потенциал, не только не вписывается в «гамбургский» мандат, но и сдерживает продвижение данного формата вперед и вряд ли будет способствовать укреплению процесса. В противовес этому стоит вспомнить, насколько продуктивнее – на контрасте с «гибридными» аспектами – в прошлом году развивались дискуссии между военными экспертами-практиками по конкретным вопросам. Исходим из того, что СД должен быть нацелен не на бесплодную полемику, а на достижение конкретных результатов в военно-политической плоскости.

Господин Председатель,

В современных условиях стабильность в Евроатлантике не обеспечить без подлинного сотрудничества. Убеждены, что целью нашего диалога должен стать поиск путей восстановления доверия и снижения градуса конфронтации на пространстве ОБСЕ. Поскольку нынешняя ситуация в зоне ответственности нашей Организации беспокоит все государства-участники, то логично сосредоточиться на терпеливой работе по уменьшению военной опасности, деэскалации ситуации, снижению военного противостояния (возвращению к статус-кво минимум на начало 2014 г.) и военной активности на основе взаимности вдоль границ России и стран НАТО, восстановлению отношений по военной линии на двусторонней основе, восстановлению доверия и совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности.

Со своей стороны, намерены в порядке доброй воли и впредь информировать государства-участники о проведении внезапных проверок боеготовности, учений, приглашать на них в качестве наблюдателей военных атташе иностранных государств.

Кстати, конкретные предложения о взаимном переносе на большее расстояние районов проведения учений от линии соприкосновения России и НАТО два года назад передавались альянсу со стороны нашего Генерального штаба Вооружённых сил. Такие же предложения были по авиабезопасности над Балтикой и по согласованию параметров безопасного сближения кораблей и самолетов. К сожалению, мы до сих пор не получили конструктивного ответа.

Уважаемый господин Председатель,

Российская Федерация готова продолжать участвовать в мероприятиях по «структурированному диалогу», однако отмечает, что при политизации дискуссии или втягивании конфронтационных тем разговор не получится.

В заключение позвольте ещё раз поблагодарить Вас за подробный и обстоятельный доклад и пожелать Вам и Вашей прекрасной команде больших успехов в выполнении нелёгкой миссии Председательства неофициальной рабочей группы по «Структурированному диалогу». Со своей стороны, рассчитываем на тесное сотрудничество с Вами и готовы оказывать всё необходимое содействие.

Благодарю Вас, господин Председатель.