О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с директором Департамента международных организаций МИД САР М.Атыйей

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял сирийскую межведомственную делегацию во главе с директором Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Сирийской Арабской Республики Милядом Атыйей.

Состоялся обмен мнениями по комплексу вопросов сирийской проблематики, находящихся на рассмотрении международных организаций системы ООН.