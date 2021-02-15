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20.02.2118:08

О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с директором Департамента международных организаций МИД САР М.Атыйей

327-20-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

20 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял сирийскую межведомственную делегацию во главе с директором Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Сирийской Арабской Республики Милядом Атыйей.

Состоялся обмен мнениями по комплексу вопросов сирийской проблематики, находящихся на рассмотрении международных организаций системы ООН.

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