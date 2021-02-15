О втором заседании Научного совета при Секретариате Форума партнерства Россия-Африка

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 февраля в формате видеоконференции состоялось второе заседание созданного при Секретариате Форума партнерства Россия-Африка (ФПРА) Научного совета (НС). В нем приняли участие 25 представителей государственных органов, научных и общественных кругов, включая МИД России, Минобрнауки России, Фонда «Росконгресс», Российской академии нayк, других заинтересованных организаций.

Главной темой заседания, прошедшего под председательством руководителя НС, Директора Института Африки РАН, члена Президиума РАН, члена-корреспондента РАН И.О.Абрамовой, стало сотрудничество Российской Федерации со странами Африки в сфере медицины и сельского хозяйства. Как было отмечено, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции эти направления являются наиболее актуальными. Хотя пандемия затронула наших африканских партнеров в меньшей степени, она выявила серьезные проблемы в обеспечении населения медицинскими услугами и лекарственными средствами, привела к расширению масштабов голода на континенте. В ближайшее время сотрудничество России со странами Африки будет сфокусировано как на борьбе c самой эпидемией, так и на преодолении ее негативных экономических и социальных последствий.

Руководитель Секретариата ФПРА Посол по особым поручениям О.Б.Озеров констатировал, что сегодня проблемы здравоохранения и укрепления взаимодействия в сельском хозяйстве выходят на первый план в отношениях с Африканским континентом. При этом, в частности, подчеркивалось, что африканские партнеры ждут содействия со стороны России в преодолении последствий COVID-19. Ранее оказанная Российской Федерацией поддержка в сфере медицины, в том числе создание вакцины от опаснейшего заболевания Эбола, дала мощный позитивный импульс для углубления сотрудничества с рядом стран континента, и этот опыт может быть использован и в других странах. Важным аспектом взаимодействия является применение российской вакцины «Спутник V», число заинтересованных в использовании которой среди государств Африки неуклонно растет.

Что касается сельского хозяйства, то это направление уже давно входит в число приоритетных сфер нашего взаимодействия с государствами континента. Россия является крупнейшим в мире экспортером зерновых, а Африка – одним из их основных потребителей. Однако на новом этапе нашего сотрудничества важным становится не только экспорт российского зерна, но и внедрение российских сельскохозяйственных технологий, что требует проведения совместно с африканцами комплексных научных исследований.

Как отмечалось, принимавшим участие в мероприятии заместителем директора по экспертно-аналитической работе Фонда «Росконгресс» Г.П.Великих, озвученные на заседании Научного совета предложения будут обобщены при содействии Фонда в рамках подготовки соответствующих документов, в том числе для возможного содержательного наполнения очередного второго саммита Россия-Африка, намеченного на 2022 год.

Подводя итоги встречи, И.О.Абрамова и О.Б.Озеров отметили, что все представленные материалы и высказанные соображения будут в скором времени преобразованы в ряд конкретных предложений, которые планируется включить в концепцию будущего саммита и план мероприятий по его подготовке.