Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой о специальной сессии Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности

19 февраля прошла т.н. специальная онлайн-сессия Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности (МКБ), которая, как было анонсировано, запустила цикл предваряющих пленарное заседание МКБ мероприятий «Дорога в Мюнхен 2021» ближе к лету с.г. С учетом заявленной повестки дня, среди пунктов которой фигурируют такие без преувеличения глобальные темы, как «актуальные проблемы мирового развития», «проблемы изменения климата» и «борьба с пандемией коронавирусной инфекции», вызывает, по меньшей мере, недоумение состав участников данного мероприятия. По сути, стоящие перед всем человечеством проблемы планируется обсудить в очень «зауженном» формате. К дискуссии организаторами были приглашены руководство США и ЕС, а также Генеральный секретарь ООН и Генеральный директор ВОЗ. О том, чтобы привлечь к участию другие страны, включая Россию и Китай, речь не шла. Напротив, они рассматривались в дискуссии в качестве угроз и соперников, с которыми нужно бороться.

Вновь приходится констатировать укрепившееся в последние годы стремление западных партнеров решать проблемы в узком кругу, продвигать удобные им решения, которые впоследствии будут навязываться остальным членам международного сообщества через призму «миропорядка, основанного на правилах».

Такой подход мы не разделяем и призываем к широкому международному сотрудничеству по объединительной повестке дня – в рамках универсальных демократических институтов системы ООН.