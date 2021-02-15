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О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Иордании в Москве Х.Шавабкой
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
20 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Иорданского Хашимитского Королевства в Москве Халеда Шавабку по его просьбе.
В ходе беседы был продолжен заинтересованный обмен мнениями по актуальным аспектам региональной повестки дня с акцентом на развитие обстановки в Сирии и вокруг нее, а также состояние дел в палестино-израильском урегулировании.
Были обсуждены также некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иорданских связей.