О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Иордании в Москве Х.Шавабкой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Иорданского Хашимитского Королевства в Москве Халеда Шавабку по его просьбе.

В ходе беседы был продолжен заинтересованный обмен мнениями по актуальным аспектам региональной повестки дня с акцентом на развитие обстановки в Сирии и вокруг нее, а также состояние дел в палестино-израильском урегулировании.

Были обсуждены также некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иорданских связей.