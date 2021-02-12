О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Ливана в Москве Ш.Бу Нассаром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Ливанской Республики в Москве Шауки Бу Нассара по его просьбе.

В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации в Ливане, а также перспективы продвижения сирийского урегулирования в контексте состоявшейся 16-17 февраля в Сочи 15-ой Международной встречи по Сирии в «Астанинском формате».

С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана, решения вопросов национальной повестки дня самими ливанцами без внешнего вмешательства, включая задачу скорейшего формирования эффективного правительства страны.

Были рассмотрены некоторые актуальные аспекты дальнейшего укрепления российско-ливанских традиционно дружественных отношений.