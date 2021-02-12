О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Республики Джибути в Москве Мохамедом Али Камилем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Джибути в Российской Федерации М.А.Камиля по его просьбе.

В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-джибутийского взаимовыгодного сотрудничества с упором на активизацию политического диалога, а также противодействие распространению коронавирусной инфекции. Был рассмотрен ряд аспектов подготовки очередного саммита Россия-Африка, проведение которого запланировано в 2022 г. в одной из африканских стран.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Африканском Роге.