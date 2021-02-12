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19.02.2113:45

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в России Г. фон Гайром

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

19 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия в России Г. фон Гайра по его просьбе.

В ходе беседы основное внимание было уделено актуальным темам повестки дня ООН, включая итоги деятельности Германии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2019-2020 гг., вопросам российско-германского взаимодействия на других международных площадках, а также отдельным аспектам глобальной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

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