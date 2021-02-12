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19.02.2113:40

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Послом Доминиканской Республики в России Ф.Х.Данненбергом Кастельяносом

317-19-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

19 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Послом Доминиканской Республики в России Ф.Х.Данненбергом Кастельяносом.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений. Отмечена необходимость дальнейшей активизации взаимодействия в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

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