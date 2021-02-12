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19.02.2113:02

О беседе заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном

316-19-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

18 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провёл беседу со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном.

Собеседники подробно обсудили текущее положение дел в продвижении политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, как это прописано в резолюции 2254 СБ ООН, а также вопросы сирийской проблематики, находящиеся на рассмотрении СБ ООН.

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