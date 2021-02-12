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19.02.2113:02
О беседе заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
18 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провёл беседу со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном.
Собеседники подробно обсудили текущее положение дел в продвижении политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, как это прописано в резолюции 2254 СБ ООН, а также вопросы сирийской проблематики, находящиеся на рассмотрении СБ ООН.