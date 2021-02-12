Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ по тематике вакцинации от COVID-19

Вопрос: Как Вы можете прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о предоставлении иностранному дипломатическому корпусу в России возможности пройти вакцинацию от COVID-19? Ведется ли работа по вакцинации российских дипломатов за рубежом?

Ответ: Практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации против коронавирусной инфекции распространена во многих государствах, и она вполне объяснима – успешная борьба с эпидемией требует, насколько возможно, широкого охвата всех людей, находящихся в стране. МИД России не является исключением. Поскольку речь идет о быстро распространяющемся и представляющем угрозу для всех категорий граждан заболевании, приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в Российской Федерации.

Предоставляя иностранным дипломатам возможность вакцинироваться, Россия выполняет свои обязательства по международным договорам, в том числе соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. в части обеспечения диппредставительствам необходимых условий для выполнения своих функций и их безопасности.

Что касается вакцинации сотрудников российских диппредставительств за рубежом и членов их семей, то соответствующая работа проводится. Она строится на основе принципа добровольности и сохранения за персоналом права на выбор альтернативной прививки. При этом учитываются возможности доставки в ту или иную страну российской вакцины или использования местных препаратов, а также наличие в российских загранучреждениях необходимой медицинской инфраструктуры.

Для работников российских дипломатических представительств, желающих вакцинироваться на территории Российской Федерации, предусмотрена такая возможность в период отпуска или командировки.

Также хотелось бы отметить, что, по состоянию на середину февраля, российская вакцина разрешена к использованию более чем в 25 странах мира. Убеждены, что последовательная работа по продвижению вакцинации является общей задачей мирового сообщества в условиях продолжающейся пандемии. Рассматриваем российские усилия на этом направлении как вклад в преодоление глобального кризиса.