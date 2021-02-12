Поздравление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова главному редактору газеты «Труд» В.П.Симонову по случаю 100-летия со дня основания издания

Уважаемый Валерий Петрович,

От имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников газеты со знаменательной датой – 100-летием со дня выхода первого номера.

Одно из старейших ежедневных российских изданий, «Труд» прошел большой путь, накопил уникальные традиции, обрел преданных читателей. Его редакционная команда всегда подробно, всесторонне освещала ключевые события в жизни страны.

Отрадно, что сегодня коллектив газеты, опираясь на богатейший опыт предшественников, продолжает идти в ногу со временем, реализует новые интересные проекты. На Смоленской площади дорожат добрыми отношениями, сложившимися с редакцией, ценят то внимание, которое она уделяет международной тематике. Готовы к дальнейшему взаимодействию в интересах обеспечения информационного сопровождения внешнеполитического курса России.

Желаю Вам и всем сотрудникам крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии, покорения новых профессиональных высот и всего самого доброго.

С.ЛАВРОВ