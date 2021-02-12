Об обмене поздравительными телеграммами между Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и исполняющим обязанности Министра иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве А.Мурвирой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В связи с отмечаемой 18 февраля 40-й годовщиной установления российско-зимбабвийских дипломатических отношений Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и исполняющий обязанности Министра иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве А.Мурвира обменялись поздравительными телеграммами.

Главы внешнеполитических ведомств дали высокую оценку конструктивно развивающемуcя российско-зимбабвийскому политическому диалогу, отметили положительную динамику торгово-экономических и гуманитарных связей, а также подчеркнули обоюдную готовность к продолжению совместной работы по расширению взаимовыгодного сотрудничества в указанных областях.