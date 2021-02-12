О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов встретился со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном по его просьбе.

В ходе беседы был продолжен предметный разговор, начатый на встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Г.Педерсеном 18 февраля в МИД России, о важности консолидации международных усилий по содействию сирийскому урегулированию на основе резолюции 2254 СБ ООН. При этом были уточнены некоторые аспекты функционирования многосторонних форматов, призванных способствовать скорейшему нахождению эффективных решений задач по обеспечению единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии.