Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 18 февраля 2021 года

О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Афганистан Х.Атмаром

24-27 февраля с.г. глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики Афганистан (ИРА) Х.Атмар будет находиться в Москве с рабочим визитом, в ходе которого запланированы его переговоры с российским коллегой С.В.Лавровым и другими официальными лицами.

В ходе встреч предполагается обсуждение различных аспектов двусторонних отношений, в том числе торгово-экономических связей, а также вопросов мирного урегулирования ситуации в Афганистане и проблематики противодействия угрозам терроризма и наркотрафика.

Россия уделяет особое внимание продвижению процесса национального примирения в Афганистане и прекращению многолетнего вооруженного конфликта в стране. Последовательно выступаем за становление Афганистана в качестве мирного, независимого и нейтрального государства, свободного от терроризма и наркотиков, имеющего добрые отношения со своими соседями, странами региона и всего мира.

О форуме АТЭС

Современное состояние мировой экономики делает особенно востребованным укрепление регионального сотрудничества, в котором многие страны видят эффективное средство преодоления негативных последствий пандемии COVID-19. К числу таких проверенных временем региональных механизмов относится форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), в котором Россия активно участвует

с 1998 г.

Сейчас стартовал новый годичный цикл АТЭС по подготовке запланированного на ноябрь с.г. саммита Форума. В эту работу вовлечено более 40 российских министерств, ведомств, государственных и частных компаний, научных центров и общественных организаций, участвующих

в деятельности более 60 экспертных структур и диалоговых площадок АТЭС.

Основной упор в АТЭС мы делаем на содействие созданию свободной, недискриминационной, прозрачной и предсказуемой торгово-инвестиционной среды, цифровизации различных сфер экономики и систем госуправления, обеспечению инновационного устойчивого развития и безопасного роста.

Приоритетом перед лицом сегодняшних вызовов считаем предоставление справедливого доступа к вакцинам, конструктивное сотрудничество в деле разработки, производства и распределения диагностических и медицинских препаратов. К успешным российским проектам в Форуме можно отнести инициативу по экономическому подъему и интегрированию удаленных территорий. Особое внимание намерены уделять налаживанию взаимодействия между АТЭС и другими региональными объединениями в русле инициативы Президента Российской Федерации В.В.Путина о формировании Большого Евразийского партнерства.

О визите в Казахстан главного детского хирурга Минздрава России по Сибирскому федеральному округу Ю.А.Козлова

Регулярно рассказываем о содействии, которое Россия оказывает соседним государствам и другим странам мира в связи с пандемией и ее преодолением. Хотела бы привести несколько примеров в ходе сегодняшнего брифинга.

Вызовы пандемии коронавирусной инфекции Россия и Казахстан смогли трансформировать в дополнительные возможности, прежде всего в углублении связей в области здравоохранения. С этого месяца в Казахстане началась вакцинация населения российским «Спутником V», произведенным на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.

С 5 по 12 февраля с.г. в Казахстане находился главный детский хирург Минздрава России по Сибирскому федеральному округу Ю.А.Козлов. Основной целью визита заслуженного российского врача было проведение «Школы детских хирургов». За неделю на базе ведущих медицинских центров Нур-Султана и Алма-Аты он выполнил более десятка операций, прямая трансляция которых велась на специализированном веб-сайте. Сделано несколько презентаций передовых, в том числе авторских, методов и практик в сфере хирургии у новорожденных, младенцев и детей. Состоялись выступления с лекциями перед студентами-медиками и молодыми казахстанскими хирургами.

Все это вызвало живой интерес не только в специализированных медицинских кругах Казахстана, но и у широкой общественности. Благодарим наших друзей за теплый прием нашего медика. Со своей стороны продолжим оказывать всю необходимую поддержку взаимообогащающим просветительским миссиям специалистов наших стран.

О передаче российского гуманитарного груза по линии ВПП ООН для Палестины

11 февраля с.г. в порту г. Ашдода (Израиль) состоялась торжественная церемония передачи представителям Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) очередной партии витаминизированной пшеничной муки в объеме 936 тонн, предназначенной для Палестины и поставленной МЧС России в рамках реализации российского добровольного взноса в Фонд Программы. Палестина входит в число традиционных получателей российской гуманитарной помощи по линии ООН.

Указанная партия будет направлена в сектор Газа для распространения среди нуждающихся жителей в конце февраля-марте этого года. Еще 1008 тонн муки, предназначенных для палестинцев на Западном берегу р.Иордан, находятся на завершающей стадии таможенного оформления.

Нашим основным партнером в оказании продовольственной помощи Палестине по линии ООН выступает Всемирная продовольственная программа.

Кроме того, российскую гуманитарную помощь регулярно получают страны СНГ, Ближнего Востока, а также Африки. Поставляем российское продовольствие и государствам Карибского бассейна и Латинской Америки. В последние годы не только расширяется география гуманитарной деятельности нашей страны, но и диверсифицируются ее формы. Поставки российского продовольствия во многих странах сопровождаются в том числе нашим финансовым и экспертным участием в реализации масштабных программ по созданию систем устойчивого школьного питания.

О текущем положении дел в нагорно-карабахском урегулировании

Получили много запросов по текущему положению дел в нагорно-карабахском урегулировании.

Обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта в последние дни сохранялась стабильной. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие Российского миротворческого контингента осуществляют контроль за ситуацией на 27 наблюдательных постах, продолжают очистку местности от взрывоопасных предметов и обеспечивают безопасность возвращения беженцев в Нагорный Карабах.

Выполнение заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России

от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. обсуждалось 17 февраля с.г. в ходе телефонных разговоров Президента России В.В.Путина с Премьер-министром Армении Н.В.Пашиняном и Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамовым, а также на встрече в Москве С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Армении А.Г.Айвазяном.

Продолжается работа в рамках трехсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России. Об итогах второго заседания группы, состоявшегося 12 февраля с.г. в режиме видеоконференции, было сообщено на сайте Правительства Российской Федерации.

Об отказе Украины и стран Запада поддержать российскую инициативу в ОБСЕ по урегулированию конфликта в Донбассе

На прошлой неделе Россия внесла в ОБСЕ проект заявления Постоянного совета этой Организации в поддержку «Комплекса мер» по урегулированию конфликта на востоке Украины. Напомню, что шесть лет назад этот документ был принят Киевом, Донецком и Луганском при участии России и ОБСЕ, одобрен «нормандским форматом», резолюцией Совета Безопасности ООН, стал частью международного права и безальтернативной основой урегулирования, о чем постоянно повторяют многие наши коллеги за рубежом.

Российская инициатива в ОБСЕ была вызвана не только хроническим саботажем Минских договоренностей со стороны Киева, но и попытками исказить и подвергнуть ревизии содержание и последовательность прописанных в них шагов. Заявления на этот счет все чаще стали звучать из уст украинского руководства, не получая должной реакции ни международных организаций, ни Франции и Германии как посредников мирного процесса.

Текст нашего краткого проекта был предельно прост. Он содержал три пункта: поддержать «Комплекс мер», одобренный Советом Безопасности ООН, призвать к его скорейшему выполнению и стимулировать структуры ОБСЕ оказывать в этом содействие.

Казалось бы, ничего нового – только переподтверждение по основным направлениям того, о чем мировое сообщество уже договорилось. Никто в ОБСЕ не должен был возражать против такого подхода, поскольку все страны озвучивают аналогичные тезисы на еженедельных заседаниях Постоянного совета. По крайней мере, они говорили об этом многократно и убеждали нас в искренности своих позиций. Мы исходили из того, что единодушное одобрение такого заявления станет хорошим сигналом Киеву, а также Донецку и Луганску, будет побуждать их к выполнению «Комплекса мер» и способствовать миру в Донбассе.

К нашему удивлению Украина и страны Запада отказались поддержать российский проект. В течение двух раундов консультаций они пытались навязать формулировки, выходящие за рамки «Комплекса мер» и резолюции Совета Безопасности ООН, что в итоге заблокировало принятие документа. Особое сожаление вызывает то, что не поддержали проект наши «нормандские» партнеры – Германия и Франция, а также Швеция – председатель ОБСЕ, чей спецпредставитель координирует работу Контактной группы.

Подобное поведение наших партнеров свидетельствует о многом (об их «искренности», например) и ставит закономерный вопрос: чем именно вызвано их нежелание письменно подтвердить то, о чем они сами говорят в выступлениях и что было шесть лет назад официально принято в Контактной группе, одобрено в «нормандском формате» и СБ ООН? Хотелось бы верить, что за этим поведением не кроются планы по демонтажу Минских соглашений и решению проблемы Донбасса силовыми методами. Нашим партнерам придется доказывать это на деле.

Убеждены, что урегулирование конфликта на востоке Украины возможно только мирным путем в прямом диалоге Киева, Донецка и Луганска на безальтернативной основе «Комплекса мер». Сожалеем об отклонении нашей инициативы в ОБСЕ в его поддержку и в очередной раз призываем к добросовестному выполнению всех его положений в их полноте и последовательности.

Будем учитывать реакцию партнеров на российскую инициативу при определении нашей позиции относительно дальнейшей роли ОБСЕ в урегулировании внутриукраинского кризиса.

Об учениях ВМС США в Черном море

Насколько нам стало известно, группа американских и турецких кораблей при поддержке авиации провела 9 февраля с.г. в акватории Черного моря совместные учения по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника. Речь идет об американских эсминцах «Портер» и «Дональд Кук» класса «Арли Берк», морском патрульном самолете «Посейдон», турецких фрегатах «Оруч Реис» и «Тургут Реис», а также двух истребителях F-16 и самолете-разведчике.

Провокационно прозвучали в данной связи высказывания чиновников Пентагона и Госдепартамента США, что этими учениями Вашингтон совместно с союзниками якобы «способствует укреплению безопасности в Европе». Для этого нужно, как мы говорили в предыдущем материале, способствовать реализации Минских договоренностей. Это будет реальным вкладом в этот процесс. США, которые так вовлечены, хотя и не в «нормандский формат», но в украинский сюжет, могли бы сделать все для того, чтобы призвать Киев к выполнению взятых на себя и подтвержденных резолюцией СБ ООН обязательств. Это будет реальный вклад в укрепление безопасности в Европе. Каким образом F-16 могут реализовать эту функцию – большой вопрос для всех.

Для всех очевидно, что учения носят антироссийскую направленность. Проходят они у самых границ России, а конкретно – вблизи нашего черноморского побережья – и тем самым угрожают миру и стабильности. Такое впечатление, что американскому Шестому флоту в Черном море не терпится найти врага. Но это они делают зря.

О высказываниях Генерального секретаря НАТО Й.Столтенберга по концепции Альянса на сдерживание России и Китая

Представители НАТО, видимо, принципиально не хотят объективно оценивать свою роль в кризисе российско-натовских отношений.

Мы неоднократно за последние годы представляли на рассмотрение инициативы, направленные на поиск путей выхода из этого кризиса, в частности, снижение напряженности, создание подлинно равноправной системы европейской и евроатлантической безопасности. Все это осталось без какой-либо внятной реакции, а деятельность созданного в 2002 г. Совета Россия-НАТО была заморожена. Помните, по чьей инициативе? Не по российской.

В целом регулярно и подробно освещали эту тему. В частности, наши отношения и подходы Альянса к взаимодействию с Россией получили освещение на брифинге 3 декабря 2020 г. Ничего с тех пор, к сожалению не изменилось. Можно считать тот комментарий актуальным и сегодня.

Об ответе Правительства ФРГ на запрос фракции партии «Альтернатива для Германии» в Германском Бундестаге по «делу А.Навального»

Обратили внимание на опубликованный 15 февраля с.г. ответ Правительства ФРГ на запрос фракции оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Германском Бундестаге по т.н. «делу А.Навального». Вы можете ознакомиться с этими материалами. Хотела бы их прокомментировать, потому что вопросов было немало.

Из ответа Правительства ФРГ вытекает, что с 22 по 31 августа 2020 г. А.Навального охраняли сотрудники служб безопасности: сначала группы охраны Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ, а затем эту функцию взяли на себя ведомства уголовной полиции федеральных земель. Иными словами, Правительство ФРГ не опровергает, что фигурант находился под опекой спецслужб и их контролем.

Утверждается также, что следы боевого химического вещества в биоматериалах А.Навального совпадают с теми, которые были на «зараженной бутылке» и «других предметах». Однако при этом в ответе говорится, что решение о том, можно ли рассматривать эти следы в качестве важных вещественных доказательств, является компетенцией российского права. Хотелось бы задать вопрос: если официальная позиция Берлина заключается в том, что это компетенция российского права, почему нам отказывают в получении этих материалов?

По информации Правительства ФРГ, на борту самолета, следовавшего из Омска в Берлин, находилась супруга А.Навального Ю.Навальная, а также пресс-секретарь К.Ярмыш. Интересно, что в интервью русской службе «Би-Би-Си» от 18 сентября 2020 г. М.Певчих утверждала, что блогера сопровождала именно она, а не К.Ярмыш. Из этого же интервью следует, что на борту находилась та самая «зараженная бутылка» со следами «Новичка», которую впоследствии передали в лабораторию Бундесвера. Они запутались окончательно. Не уверена, что можно придумать что-нибудь еще. Те несовпадения, прямые противоречия, которые выдает Берлин (причем речь идет не о журналистском расследовании, где возможна путаница, а об официальной позиции ФРГ), – за гранью какого-либо понимания. Такое впечатление, что сейчас в этой истории предпринимаются попытки намеренно «замести следы» М.Певчих. Кстати, непонятно, гражданство каких стран у нее есть. Тоже неплохо было бы уточнить. Якобы у Правительства ФРГ отсутствуют данные о том, посещала ли она А.Навального в больнице. Ни на один вопрос наши германские партнеры не могут дать вразумительного ответа.

Ну и, наконец, самое главное, практически сенсация. Оказывается, германские власти не опасались, что сопровождающие А.Навального лица могли быть «заражены», объясняя это тем, что к моменту получения «доказательств» отравления «Новичком» у них уже проявились бы сходные симптомы. Поскольку симптомов не было, то эти лица не обследовались вовсе. Так, может быть, симптомов не было из-за того, что не было отравления?

Косвенно эта версия признается Правительством ФРГ как имеющая право на существование, поскольку, согласно ответу, оно «не располагает данными и о том, было ли проведено обследование сопровождающих лиц на предмет заражения «Новичком» в результате транспортировки предметов со следами отравляющего вещества». А о соблюдении необходимых мер безопасности при перевозке этих предметов у немецкого правительства «не только нет информации, но и повода для ее получения».

Вновь призываем Берлин прекратить вводить мировую общественность в заблуждение. ФРГ продолжает настойчиво и довольно очевидно скрывать истинные обстоятельства инцидента с А.Навальным и его пребывания на территории Германии не только от России, но и от собственных парламентариев. Деталями ситуации Берлин не делится даже с собственными союзниками. Это, безусловно, вызывает сомнения в отношении искренности декларируемых германской стороной в данном контексте гуманистических побуждений.

Приходится в очередной раз констатировать, что в Берлине по-прежнему не намерены дать ответы на большинство ключевых вопросов по ситуации. Отсутствуют какие-либо «доказательства» выдвинутых обвинений, конкретные заключения по итогам экспертиз и многое другое, что так необходимо для того, чтобы понять, что же там случилось. Игнорируются запросы Генеральной прокуратуры России, не даются субстантивные, полноценные ответы. Будем добиваться от германских властей прояснения важнейших деталей описанного инцидента и далее.

О сотрудничестве германских спецслужб с А.Навальным

Обратили внимание, что в медийном пространстве разгорелась дискуссия на предмет роли западных спецслужб в т.н. «расследовательском досье» А.Навального. В частности, многие комментаторы отказываются считать доказательством связей специальных ведомств иностранных государств с А.Навальным предоставленный ему доступ к материалам Дрезденского филиала архива документов Министерства госбезопасности бывшей ГДР (Штази).

В соответствии с Законом ФРГ о документации Штази от 1991 г. работать с этим архивом может любой желающий, но только при получении соответствующего разрешения германских компетентных органов. Звучат неправдоподобные заявления о том, что германские власти якобы ничего не знали о деятельности блогера и не интересовались ею.

С другой стороны, подозрения, что германская сторона могла сознательно облегчить А.Навальному доступ в архив Штази и даже навести его на конкретные документы, теперь уже выглядят более убедительными. В пользу этой версии говорит то, что на протяжении всего периода после объединения Германии пресловутый «компромат Штази» периодически использовался для сведения счетов с политическими оппонентами и травлей неугодных. Скандалы, где фигурировали архивы госбезопасности ГДР, возникали в том числе вокруг таких знаковых фигур, как бывшие канцлеры В.Брандт и Г.Коль. Ещё больше недоверия к Берлину вызывает тот факт, что немалая часть архивов Штази после 1990 г. оказалась в США и только по прошествии длительного времени вернулась в Германию.

Таким образом, есть основания полагать, что в этой ситуации Берлин умышленно совершил откровенно недружественный акт по отношению к России. Речь идёт об очередном элементе масштабной антироссийской провокации, которую германские власти старательно раскручивают вокруг ситуации с А.Навальным, с целью вмешательства во внутренние дела нашей страны и оказания влияния на политическую ситуацию в России.

О послании Министра С.В.Лаврова Гендиректору ОЗХО, министрам иностранных дел Германии, Франции и Швеции

Как вы знаете, в конце января в сети было опубликовано адресованное Министру иностранных дел России С.В.Лаврову открытое письмо работающего в Швейцарии врача-невролога В.В.Козака с рядом сложных, неудобных вопросов по статье в журнале «Ланцет» о якобы применении в отношении А.Навального боевого отравляющего вещества. В письме поднимается ряд важных вопросов, на которые у наших западных коллег до сих пор отсутствует внятная реакция. На проблемы, указанные швейцарским врачом, обратили внимание и СМИ. В этой связи 8 февраля с.г. были опубликованы ответы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова по некоторым темам, затронутым в письме.

После этого МИД России направил послание С.В.Лаврова Гендиректору ОЗХО Ф.Ариасу, коллегам в Германии, Франции и Швеции с просьбой прокомментировать изложенные в письме озабоченности. К обращению было приложено само письмо и интервью С.В.Лаврова, в котором содержались его комментарии.

Ожидаем от Организации по запрещению химоружия, а также от Берлина, Парижа и Стокгольма реакцию по данному вопросу, в том числе публичную. Как Вы знаете, в скромности оценок и вынесенных приговоров они замечены не были. Пора переходить к доказательствам, уважаемые коллеги, и делать это так же рьяно, как при вынесении предыдущих оценок.

В принципе, ОЗХО, да и наши европейские коллеги могли бы и сами, без подсказок извне, заняться этим делом и дать свое авторитетное мнение по обстоятельствам, содержащимся в письме, но, видимо, придется им напоминать об этом. Прозвучали серьезные обвинения, заинтригован весь мир. Давайте поработаем.

О судебных решениях во Франции в отношении участников движения «желтые жилеты»

После прошедших на территории нашей страны в январе несанкционированных протестных акций, сопровождавшихся нападениями манифестантов на сотрудников правоохранительных органов, представители «прогрессивного и либерального» Запада обрушили в адрес России шквал необоснованной, неуместной, выходящей за рамки дипломатической работы критики, зачастую принимавшей форму откровенного вмешательства в наши внутренние дела. Звучали, в частности, настойчивые призывы немедленно освободить нарушителей общественного порядка, в отношении которых в соответствии с нормами российского законодательства были приняты административные меры, а в некоторых случаях заведены уголовные дела. К сожалению, к этому хору присоединились и наши французские коллеги.

В этой связи хотелось бы рекомендовать партнерам, сосредоточившимся на России, вернуть взгляд на собственные проблемы – есть, чем заняться. Во Франции далеко не все благополучно. В этой стране, традиционно позиционирующей себя ревностной защитницей прав человека, никогда не останавливаются перед применением самых строгих правовых мер в случаях, когда, по мнению властей, имеет место нарушение общественного порядка в ходе протестных акций.

Показательными стали решения французской «Фемиды» в отношении участников движения «желтые жилеты». По имеющимся оценкам, задержанию подверглись около 12 тыс. демонстрантов, вынесено более 3 тысяч судебных приговоров, из которых не менее трети – к реальным срокам тюремного заключения.

Излюбленный прием французских правоохранителей – инкриминировать манифестантам «посягательство на представителя государственной власти», что французский суд склонен интерпретировать достаточно вольно. Так, четыре демонстранта приговорены судом г.Ниццы к 2 месяцам условно и штрафу в размере 7 тыс. евро за антиполицейские транспаранты, а суд г.Марселя вынес решение о выплате демонстрантом штрафа в 900 евро и возмещении ущерба в размере 1 тыс. евро за оскорбление полицейского.

Эти «особенности» подходов французских властей к демонстрантам не остались незамеченными и для международной общественности, о чем свидетельствуют недавно опубликованный организацией «Эмнести интернэшнл» доклад «Арестованы за участие в демонстрациях. Закон – как орудие репрессий против мирных манифестантов во Франции», а также снижение рейтинга этой страны в «индексе демократий», предоставленном журналом «Экономист». В каждой стране есть свои проблемы. Франция и другие государства должны сконцентрироваться на решении своих. Как только они будут сведены к нулю или будут стремиться к полному исчезновению, мы с удовольствием послушаем мнение этих стран и поинтересуемся их опытом, как им это удалось. Тогда их советы станут полноценными, интересными и востребованными. Пока что нет.

Пока французские власти занимаются пропагандистской риторикой и переживают за состояние демократии в других странах, граждане Пятой Республики, участвующие в протестах, имеют возможность ощутить на себе всю «справедливость» и «демократичность» французской судебной машины.

О британском плане урегулирования кипрского вопроса

Российская сторона поддерживает усилия международного сообщества по справедливому, жизнеспособному и всеобъемлющему решению кипрского вопроса. Однако, как многократно обращали внимание, на кипрские стороны не должно оказываться давление. Недопустимо навязывание извне готовых рецептов урегулирования, введение жестких временных рамок, подверстывание ооновского содействия под показатели продвижения переговоров.

Давать оценки различным внешним «вбросам» с подсказками относительно вариантов урегулирования должны сами киприоты. Как страна – постоянный член Совета Безопасности ООН выступаем за модальности, утвержденные резолюциями СБ ООН и предполагающие создание двузональной двухобщинной федерации с единой международной правосубъектностью, суверенитетом, и гражданством на основе договоренностей, которые будут достигнуты кипрскими общинами. Но любое изменение базовых параметров урегулирования подлежит рассмотрению в СБ ООН.

О высказываниях Посла Украины в ФРГ А.Мельника

Обратили внимание на комментарии Посла Украины в Берлине германскому государственному информационному агентству «ДПА» в связи с интервью Федерального президента ФРГ Ф.-В.Штайнмайера изданию «Райнише Пост» от 6 февраля с.г.

Украинский дипломат поставил в вину Федеральному президенту искажение истории и умаление жертв украинского народа в борьбе с нацизмом. Он дошел до того, что потребовал пересмотра сложившейся в ФРГ культуры исторической памяти, которая якобы не в полной мере акцентирует роль украинского народа в победе во Второй мировой войне, и призвал Бундестаг провести специальное заседание и принять решение о сооружении в Берлине отдельного монумента украинским жертвам войны.

Подобные призывы воздать должное погибшим звучат цинично из уст представителя страны, которая ежегодно голосует против резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

Возможно, украинскому дипломату стоило бы повнимательнее присмотреться к ситуации на Украине, где местных коллаборационистов и пособников фашистов из ОУН-УПА возводят в ранг национальных героев, в их честь устраивают факельные шествия, сравнимые с гитлеровскими маршами 1930-х гг., а Институт национальной памяти добивается в суде решения о том, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской.

Те, кого теперь так ревностно чествует Киев, боролись в годы Великой Отечественной войны против советских и польских партизан, уничтожали мирное население и участвовали в еврейских погромах. Было бы неплохо об этом тоже рассказать.

Но большинство украинцев сражались в составе Красной Армии (о чем в России помнят) бок о бок с представителями всех народов бывшего Советского Союза за свободу общей Родины. Память о нашей бесценной Победе, одной на всех, которая была достигнута неимоверной ценой, не подлежит забвению. Неприемлемы попытки «растащить» этот подвиг советского народа по «национальным квартирам», тем более что Украинская ССР, как и современная Украина, была многонациональной республикой. Теперь это многонациональное государство, которое, кажется, пытается об этом забыть. Именно в этом и состоит настоящая верность исторической правде.

Сожалеем, что у официального Берлина очередная одиозная выходка аккредитованного там украинского посла в адрес главы государства не вызвала ничего, кроме «недоумения». Нынешним киевским властям надо чаще напоминать, что жертвами фашизма были все народы Европы, а победить его удалось совместными усилиями.

О затягивании слушаний по депортации проживающего в Канаде нацистского преступника Г.Оберландера

В очередной раз затягиваются судебные слушания по делу о депортации проживающего в Канаде нацистского преступника Г.Оберландера, служившего в годы Великой Отечественной войны в составе карательного подразделения Зондеркомандо СС-10 «а», причастного к убийству в 1942 г. 214 воспитанников детского дома в Ейске, а также уничтожению более 30 тыс. жителей Ростовской области. Ссылаясь на его слабое здоровье, адвокаты карателя добились перерыва в судебных заседаниях.

Считаем использование юридических уловок с целью затягивания судебного разбирательства в отношении Г.Оберландера абсолютно недопустимым. Кстати, Посол Украины в Канаде что думает на этот счет? Статья, призывы, полемика – мы ждем. Присоединяемся к оценкам ведущих канадско-еврейских правозащитных организаций, которые требуют наказать этого нацистского приспешника за преступления против человечности, не имеющие срока давности.

Складывается впечатление, что канадские власти рассчитывают на «разрешение» этого дела по прецеденту с палачом белорусской Хатыни В.Катрюком, который избежал правосудия.

О запрете проведения в Болгарии неонацистского шествия

В текущем году мэрия Софии вновь запретила проведение неонацистского факельного шествия «Луков марш», прославлявшего преступную, противоречащую природе человечества идеологию фашизма. Это решение приветствовали МИД, МВД и Главная прокуратура Болгарии, заявившие о неприемлемости подобных ксенофобских демонстраций.

Сборища в память одиозной исторической фигуры периода Второй мировой войны – болгарского генерала Х.Лукова, известного своими фашистскими и антисемитскими взглядами, проходили в болгарской столице с 2003 по 2019 гг.

Россия последовательно выступает за сплочение международного сообщества в борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом, проявлениями агрессивного национализма, является инициатором ежегодного принятия Генеральной Ассамблеей ООН соответствующей резолюции. С удовлетворением отмечаем, что эта совместная работа приносит позитивные плоды.

Считаем необходимым решительно пресекать любые попытки реабилитации фашистской идеологии и фальсификаций истории, в том числе в контексте приходящегося на нынешний год 80-летия начала гитлеровской агрессии против СССР.

Об объявлении В.Р.Соловьева «persona non grata» в Латвии

Сегодня латвийские власти внесли в список нежелательных лиц российского журналиста В.Р.Соловьева, которого Министр иностранных дел Латвии обвинил в «прославлении нацизма».

Начнем с того, что глава латвийского внешнеполитического ведомства Э.Ринкевич распространил фейк. Единственное разумное объяснение произошедшему видим в том, что Рига заблокировала пакет телеканалов ВГТРК и «РТ». Именно эта политика отключения «неугодных» каналов в рамках кампании по удушению российских и русскоязычных СМИ в Прибалтике привела к тому, что Э.Ринкевич распространяет дезинформацию. У него просто нет возможности посмотреть. Иначе бы глава МИД Латвии знал, что настолько ярого антифашиста как В.Р.Соловьев, который посвящает теме борьбы с «коричневой чумой» значительную часть своего эфирного времени, найти сложно.

Вообще цинизм латвийских властей превзошел все допустимые границы. Даже не цинизм. Здесь произвольные трактовки неуместны. Надо подумать над квалификацией, скорее всего, правовой. Хотелось бы вернуть Э.Ринкевича в реальность. Если они взялись за борьбу с нацизмом, то пора перестать попустительствовать прославляющим его легионерам Ваффен-СС из числа граждан Латвии с их факельными шествиями. Пора воспрепятствовать сносу и осквернению памятников советским солдатам, отдавшим жизни за освобождение Прибалтики от фашизма.

Иначе, по логике Э.Ринкевича, нежелательными гражданами должны будут стать как многие представители соседних прибалтийских государств, так и официальные лица самой Латвии, в том числе Министр обороны Латвии А.Пабрикс. В сентябре 2019 г. он официально участвовал в торжественных мероприятиях у населенного пункта Море, где в 1944 г. 19-я латышская дивизия Ваффен-СС в течение недели держала оборону против наступающих на Ригу частей Красной армии. Там А.Пабрикс, говоря о легионерах СС, заявил: «Будем чтить память павших легионеров, не позволим никому опорочить их память. Латвийские легионеры СС – гордость латышского народа и государства». Не видела твита Э.Ринкевича о прославлении Министром обороны собственного государства нацизма, фашизма и т.д.

Не выдает в латвийских руководителях антифашистов и тот факт, что Латвия, наряду с другими странами Евросоюза в 2020 г., не поддержала очередное принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по «Борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

О молдавском «запрете» послу России в Кишиневе участвовать в приднестровских мероприятиях

Несколько дней назад пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии неоднозначно отреагировала на присутствие Посла России на одном из приднестровских мероприятий, которое состоялось 10 февраля с.г. в режиме видеосвязи. В своем комментарии она призвала аккредитованных в стране дипломатов воздерживаться от участия в мероприятиях, организованных «тираспольскими структурами».

Подобная реакция вызывает недоумение. В Кишиневе прекрасно знают, что Россия не ставит под сомнение территориальную целостность Республики Молдова, является гарантом и посредником приднестровского урегулирования и выступает за поступательное развитие российско-молдавских отношений в духе принципов, заложенных в двустороннем Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 г. Действия Посла России в Молдавии полностью соответствуют этим принципам.

В Кишиневе также должны осознавать, что без поддержания контактов со сторонами конфликта невозможно выполнять посреднические функции в приднестровском урегулировании. Кроме того, в круг обязанностей любого посла входит развитие связей с регионами страны пребывания и поддержание контактов с находящейся там диаспорой его собственной страны. Подобная работа, включающая поездки по субъектам Российской Федерации, ведется Посольством Молдавии в Москве и никакой аллергии у российской стороны это не вызывает. Тем более, когда речь идет о видеоконференциях.

Рассчитываем, что наши молдавские партнеры будут воздерживаться от политизации деятельности Посольства России в Кишиневе.

О российском демарше в связи с провокационными действиями Эстонии

Россия последовательно проводит линию на развитие добрососедских связей с приграничными странами, в том числе с Эстонией.

Однако понятно, что для этого требуется ответное стремление партнеров к улучшению отношений. К сожалению, эстонская сторона в очередной раз продемонстрировала неготовность преодолеть свою ничем не спровоцированную враждебность по отношению к России.

Эстонские власти, возможно, решив таким образом показать лояльность перед своими кураторами в Вашингтоне и Брюсселе, абсолютно безосновательно объявили persona non grata дипломата посольства России в Таллине, занимавшегося вопросами культуры и образования, то есть как раз теми сферами, где еще сохраняется хоть какое-то сотрудничество между нашими странами.

Наш ответ не заставил себя ждать. Вызвали посла Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского диппредставительства.

О ситуации с заключенным в США российским гражданином К.В.Ярошенко

Продолжаем внимательно отслеживать ситуацию с находящимися в американских тюрьмах и арестованными в США гражданами России. Делаем максимум, чтобы облегчить им тяжелые, а иногда бесчеловечные условия содержания. Об этом можно прочитать в книге М.Бутиной. Книга не для слабонервных, но поможет разобраться в том, как на самом деле обстоят дела. Помимо условий содержания наших граждан добавляется серьезный риск заражения коронавирусной инфекцией.

Особое беспокойство вызывает ситуация, в которой оказался летчик гражданской авиации К.В.Ярошенко, осужденный на 20 лет лишения свободы по сфабрикованному делу на основе «показаний» подставных агентов спецслужб США. На протяжении десяти лет россиянин, чье здоровье серьезно подорвано, сталкивается с циничным игнорированием его проблем и нежеланием американских властей предоставить ему необходимую медицинскую помощь. Многие обращения наших дипломатов, касающиеся проведения полноценных обследований и требуемых медицинских процедур, к сожаление, остаются без ответа.

Перед американцами на самых разных уровнях ставился вопрос об освобождении К.В.Ярошенко и возвращении его в Россию по гуманитарным соображениям. Однако Вашингтон, озабоченный правами человека где угодно, только не у себя дома, игнорирует очевидные, бесспорные факты, настаивая на «правильности» вынесенного нью-йоркским судом несправедливого и заведомо политизированного приговора.

Напомню, что К.В.Ярошенко арестовали по американской «наводке» в Либерии, где в ходе допросов «с пристрастием» он подвергся пыткам, лишившись зубов и получив серьезные повреждения внутренних органов. Затем россиянин был вывезен в США на так называемые «судебные слушания», которые продемонстрировали полное отсутствие в стране даже рудиментов нормального судебного процесса.

За принципиальное отрицание вины К.В.Ярошенко получил 20 лет тюрьмы – огромный по нормальным меркам, но обычный в «демократической Америке» срок.

Будем и далее энергично добиваться скорейшего освобождения К.В.Ярошенко и других неправедно подвергшихся репрессиям в США россиян. Хотелось бы, чтобы СМИ США, когда писали о П.Уилане и описывали, в каких якобы нечеловеческих условиях он находится в России, вспоминали о К.В.Ярошенко и чтобы самоцензура, в которой погрязли американские СМИ, сделала исключение для российского гражданина, находящегося в заключении уже 10 лет. Мы не отступимся, не дадим вашингтонской Администрации спокойной жизни. Будем требовать соблюдения законных прав наших граждан, попавших в жернова американской карательной юстиции.

О закрытии Центра русского языка и культуры в Кракове

15 февраля с.г. перестал функционировать Центр русского языка и культуры, созданный в 2008 г. по инициативе Фонда «Русский мир» на базе Педагогического университета в Кракове. Руководство вуза приняло решение о прекращении сотрудничества, не дав каких-либо объяснений по поводу мотивов своих действий. Сожалеем об этом.

Центр более десяти лет являлся одним из важных инструментов развития двустороннего взаимодействия в сфере образования. За это время сотни слушателей курсов русского языка как иностранного получили соответствующую квалификацию, на его базе было проведено более 600 различных мероприятий с участием местных студентов и преподавателей – фестивали, конкурсы, выставки, семинары, встречи с деятелями российской культуры. Ежегодно в Центре проводился международный экзамен по определению уровня владения русским языком как иностранным, соответствующий европейским стандартам.

Разумеется, краковский университет вправе принимать те решения, которые считает нужным. Однако нельзя не отметить, что в результате по инициативе польской стороны обрывается еще одна нить российско-польского гуманитарного взаимодействия.

О годовщинах независимости Сент-Люсии, Гайаны и Доминиканской Республики

Продолжая добрую традицию, хотелось бы привнести в нашу встречу карибский мотив в преддверии празднования годовщин независимости Сент-Люсии (22 февраля 1979 г.), Кооперативной Республики Гайана (23 февраля 1970 г.) и Доминиканской Республики (27 февраля 1844 г.).

История этих самобытных стран вбирает в себя многие характерные черты, определившие движение всего региона от эпохи колониальной зависимости к современному облику демократических государств, выступающих за соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права. Здесь было многое: гнет европейских метрополий, попытки реставрации иностранного владычества, в т.ч. агрессии извне. Тем не менее, на фоне выпавших на их долю драматических испытаний народы этих стран сформировали собственную идентичность и определили самостоятельный вектор развития.

Несмотря на разделяющие нас расстояния, Кастри, Джорджтаун и Санто-Доминго являются для России важными партнерами, близкими по духу и стремлению к отстаиванию своего суверенитета и национальных интересов, а также служат своеобразным «мостом», соединяющим Карибский регион и нашу страну.

Нас связывает разноплановое сотрудничество с Кооперативной Республикой Гайана, в том числе в инвестиционной сфере. Пример тому – многолетний опыт работы в горнодобывающей отрасли российского экономического оператора «РУСАЛ».

Сент-Люсия и Доминиканская Республика всегда ценились нашими гражданами как места для отдыха и туризма. Конечно, пандемия внесла свои коррективы, но мы надеемся, что все восстановится после ее завершения.

Рады, что в лице сентлюсийцев, гайанцев и доминиканцев мы имеем искренних друзей в регионе, открытых к развитию конструктивного сотрудничества, основанного на взаимном уважении и равноправии, как в двустороннем, так и в многостороннем измерении.

Пользуясь случаем, хотела бы от имени Министерства поздравить народы этих стран и их правительства с праздником, выразить наилучшие пожелания мира, процветания и благополучия.

О Национальном дне Государства Бруней-Даруссалам

23 февраля отмечается Национальный день Брунея.

С 1888 г. Султанат был частью Британской империи. Во время Второй мировой войны в 1942-1945 гг. он находился под японской оккупацией, по окончании которой вернулся под контроль Соединенного Королевства.

Принятие в 1959 г. конституции означало лишь автономию от Лондона в вопросах внутреннего самоуправления. Брунейскому народу потребовалось еще несколько десятилетий, чтобы отстоять свой суверенитет. В результате политико-дипломатических усилий, не без поддержки стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в 1984 г. была оформлена договоренность с Великобританией о предоставлении Султанату подлинной независимости.

В текущем году Бруней исполняет функции председателя АСЕАН. Готовы к плотной совместной работе с ним в этом качестве в целях всестороннего продвижения стратегического партнерства России с Ассоциацией. Подтверждаем неизменный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных двусторонних связей.

В преддверии национального праздника хотели бы пожелать дружественному народу Государства Бруней-Даруссалам благополучия, процветания и мира.

Продолжение следует...