О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 февраля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсена.

Собеседники подробно обсудили весь комплекс вопросов сирийской проблематики, включая ситуацию «на земле» в САР, задачи оказания всесторонней гуманитарной помощи и выправления социально-экономического положения. Особое внимание было уделено работе Конституционного комитета, 5-е заседание которого прошло в конце января в Женеве. Кроме того, были рассмотрены итоги 15-й Международной встречи по Сирии в Астанинском формате, состоявшейся 16-17 февраля в Сочи. Было высказано общее мнение о безальтернативности политического решения сирийского кризиса в рамках ведомого и осуществляемого самими сирийцами процесса на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН.

Собеседники также обменялись мнениями по гуманитарному положению в Сирии с акцентом на необходимость мобилизации комплексного содействия нуждающимся сирийцам на всей территории страны без дискриминации, политизации и предварительных условий, что, безусловно, будет способствовать добровольному и достойному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц. С российской стороны была выражена поддержка призыву Генсекретаря ООН о смягчении на фоне пандемии коронавируса односторонних санкций, введенных в обход СБ ООН, в том числе против Сирии.