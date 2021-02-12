О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 февраля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу.

В развитие прошедшей ранее в тот же день беседы по телефону Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Турецкой Республики Р.Т.Эрдогана министры предметно обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на наращивании совместных усилий в провинции Идлиб для окончательного устранения террористической угрозы. Выражена готовность к дальнейшему содействию мирному урегулированию конфликта в САР, в том числе в контексте завершившейся накануне в Сочи 15-й Международной встречи по Сирии в Астанинском формате.

Затронуты другие вопросы международной и двусторонней повестки дня. Рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровне.