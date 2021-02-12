О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В Лаврова с Министром иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов Марсело Луисом Эбрардом Касаубоном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 февраля по инициативе мексиканской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Мексики Марсело Луисом Эбрардом Касаубоном.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние российско-мексиканских отношений и возможности активизации двустороннего сотрудничества в различных областях, затронули вопросы взаимодействия России и Мексики на площадке ООН.

В ходе беседы внимание также было уделено тематике практического взаимодействия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности, поставкам в Мексику российской вакцины «Спутник V».