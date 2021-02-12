Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ А.К.Лукашевича на онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации на Украине и необходимости выполнения Минских договоренностей, 18 февраля 2021 года

Уважаемая госпожа Председатель,

Прошло шесть лет с момента принятия резолюции 2202 Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 года, одобрившей «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений». Накануне этой годовщины Российская Федерация предложила государствам-участникам ОБСЕ сделать компактное, но ёмкое заявление Постоянного совета в поддержку этой резолюции. К глубокому сожалению инициатива не получила поддержки представителей целого ряда стран, преследовавших, судя по всему, цель продавить своё видение, которое не имеет ничего общего с содержанием резолюции и текстом «Комплекса мер».

В ходе тематического заседания Совета Безопасности ООН 11 февраля, посвященного обзору хода выполнения этого ключевого документа урегулирования кризиса на Украине, спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ по Украине и в Контактной группе Х.Грау и глава Спецмониторинговой миссии (СММ), руководитель рабочей подгруппы по вопросам безопасности Контактной группы Я.Х.Чевик подтвердили, что ситуацию в урегулировании нельзя назвать удовлетворительной. Несмотря на беспрецедентное снижение количества нарушений режима прекращения огня после вступления в силу 27 июля 2020 года мер по усилению этого режима, ощущается недостаток политической воли продвигаться в решении конфликта. И, как следствие, отсутствие заметного прогресса в решении других вопросов безопасности, достижении практических результатов в политической, социально-экономической и гуманитарной сферах.

Дискуссии по урегулированию фактически застопорились. Подтверждением стали и прошедшие 16-17 февраля заседания Контактной группы и ее рабочих подгрупп, которые, несмотря на усилия координаторов переговорного процесса, завершились без существенных результатов. Центральные украинские власти по-прежнему избегают субстантивного, ориентированного на результат прямого диалога с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это несмотря на то, что в Киеве письменно подтвердили своё признание последних полномочными участниками процесса урегулирования, подписав соответствующий протокол консультаций по итогам заседания Контактной группы 11 марта 2020 года.

Анализ происходящего позволяет прийти к выводу, что власти Украины на текущий момент не заинтересованы в достижении мирного, политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе полноценной реализации «Комплекса мер». Более того, сам факт его невыполнения необходим, как следует из высказываний украинских официальных лиц, для решения задач, не связанных с достижением мира в Донбассе.

Достаточно вспомнить слова Президента В.Зеленского чуть более месяца назад в интервью изданию «Фокус» о том, что он «лично бы вышел из Минских договоренностей», однако не может сделать это «просто так, поскольку иначе с России и представителей отдельных районов Донбасса могут быть сняты европейские санкции».

Весьма показателен комментарий главы офиса Президента Украины А.Ермака телеканалу «Украина» в минувшие выходные. В его подаче, Минские соглашения невыполнимы «в той редакции, в которой они сегодня существуют».

Глава делегации Украины в Контактной группе Л.Кравчук в сентябре 2020 года в интервью изданию «Новое время» заявлял, что «Минские соглашения не могут быть выполнены, учитывая понятные причины. А также потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены».

Можно вспомнить многочисленные высказывания первого заместителя главы делегации Украины в Контактной группе, вице-премьера по реинтеграции А.Резникова с призывами изменить текст Минских соглашений. Свою позицию он подтвердил 15 февраля на пресс-брифинге, где отметил: «Мне как юристу не нравится текст «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», в частности пункт 9, где речь идёт об очерёдности проведения местных выборов на Донбассе и передаче контроля на границе Украины и России. Как минимум, этот пункт требует модернизации и пересмотра, иначе он неисполним в такой редакции».

Наконец, показательно увольнение В.Зеленским в сентябре 2020 года тогдашнего первого заместителя главы делегации Украины в Контактной группе В.Фокина на следующий день после его высказываний в Верховной Раде о необходимости следования букве и духу «Комплекса мер».

Таким образом, украинская сторона является единственным участником процесса урегулирования, представители которого методично заявляют о том, что не видят возможности выполнить Минские соглашения. При этом в Киеве разглагольствуют, подобно А.Ермаку на днях, о своем стремлении выполнять некие «принципы, заложенные в Минских соглашениях». То есть не сам документ, утвержденный Советом Безопасности ООН, а некие нигде не сформулированные «принципы». Разделяем оценки, прозвучавшие в том числе из уст госпожи Х.Грау, о том, что причиной отсутствия прогресса в урегулировании является недостаток политической воли.

К настоящему моменту ни один из пунктов «Комплекса мер» полноценно не выполнен. На этом фоне в Киеве реализуется ряд законодательных инициатив, которые прямо противоречат его положениям. Речь идет, в частности, о введенном в действие в феврале 2018 года законе о так называемой реинтеграции Донбасса, законах о госязыке и образовании, постановлении Верховной Рады от 15 июля 2020 года, которое исключает возможность проведения местных выборов в отдельных районах Донбасса, а также разрабатываемом министерством реинтеграции законопроекте «О государственной политике переходного периода», утверждении так называемой «концепции экономического развития Донбасса» и так далее. Помимо этого, в последние месяцы правительством Украины и депутатами от правящей партии в Верховную Раду внесены законопроекты об интернировании и двойном гражданстве, которые по сути нацелены на исключение возможностей участия донбассцев, имеющих иное, помимо украинского, гражданство, от участия в общественно-политических процессах.

На этом фоне весьма неблаговидна позиция ряда стран, потакающих саботажу реализации «Комплекса мер» и резолюции 2202 Совета Безопасности ООН. Участники «нормандского» формата – Франция и Германия – не спешат публично задействовать свой международный авторитет, чтобы добиваться от Киева приверженности логике «Комплекса мер». Невольно напрашиваются исторические параллели с соглашением об урегулировании политического кризиса на Украине от 21 февраля 2014 года, гарантами которого также выступили представители этих государств. Тогда, напомню, ни один из его пунктов не был выполнен, что привело к обострению кризиса и неконституционному свержению власти, за которым последовала волна гражданского вооруженного противостояния.

Сегодня же в попытках выставить конфликт на востоке Украины как «российско-украинский» некоторые предпочитают забывать, а то и вовсе игнорировать самих донбассцев, которые не согласились с итогами переворота 2014 года, но стремятся к диалогу с украинскими властями через своих представителей в Контактной группе.

Подчеркнем, жители Донбасса не должны становиться заложниками проводимых внерегиональными силами геополитических комбинаций, в которые с 2014 года оказалась вовлечена Украина. Дальнейшее потакание милитаристской риторике «партии войны» в Киеве – а отсутствие реакции на откровенный саботаж «Комплекса мер» таковым и является – возлагает на спонсоров нынешних украинских властей изрядную долю ответственности за продолжающиеся страдания мирного населения. Возможная эскалация насилия на линии соприкосновения в Донбассе чревата непредсказуемыми последствиями.

Благодарю за внимание