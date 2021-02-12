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18.02.2118:16
О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Португальской Республики в Российской Федерации П.Визеу Пинейру
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
18 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Послом Португалии в России П.Визеу Пинейру.
Состоялся углубленный обмен мнениями по ряду актуальных международных проблем, включая приоритеты текущего председательства Португалии в Евросоюзе, тематику контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ.