О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Португальской Республики в Российской Федерации П.Визеу Пинейру

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Послом Португалии в России П.Визеу Пинейру.

Состоялся углубленный обмен мнениями по ряду актуальных международных проблем, включая приоритеты текущего председательства Португалии в Евросоюзе, тематику контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ.