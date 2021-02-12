О консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с первым заместителем Министра иностранных дел Киргизской Республики Н.С.Ниязалиевым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко провел в Москве консультации с первым заместителем Министра иностранных дел Киргизской Республики Н.С.Ниязалиевым.

Особое внимание было уделено вопросам организации предстоящего визита Президента Киргизской Республики С.Н.Жапарова в Российскую Федерацию. В контексте подготовки данного мероприятия стороны обсудили широкий круг актуальных тем двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях.

Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по центральноазиатской проблематике и взаимодействию в рамках региональных и глобальных международных структур.