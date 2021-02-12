О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Государственным министром по делам Президента Гвинейской Республики, Министром обороны Гвинеи М.Диане и Министром транспорта Гвинейской Республики М.Кейтой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 февраля в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Государственным министром по делам Президента Гвинейской Республики, Министром обороны Гвинеи Мохамедом Диане и Послом Гвинеи в Москве Мохамедом Кейтой, назначенным Министром транспорта Гвинейской Республики.

В ходе обстоятельной беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-гвинейских связей в политической, торгово-экономической, инвестиционной, военно-технической и иных областях. При этом был подтвержден настрой Москвы и Конакри на наращивание взаимовыгодного двустороннего партнерства путем реализации перспективных совместных проектов в сферах геологоразведки и разработки месторождений минерального сырья, инфраструктуры, а также через расширение гуманитарных контактов.