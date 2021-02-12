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18.02.2113:36

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с первым заместителем Министра иностранных дел Республики Индии Х.В.Шринглой

303-18-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

18 февраля состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с первым заместителем Министра иностранных дел Республики Индии Х.В.Шринглой.

Обсуждалось взаимодействие Москвы и Нью-Дели в формате БРИКС. Рассмотрены также некоторые актуальные вопросы контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ, включая сотрудничество на многосторонних экспортноконтрольных площадках.

 

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