О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданова с назначенным Послом Республики Гвинея-Бисау в Москве Алфреду Криштовау Гомешем Лопешем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял назначенного Посла Республики Гвинея-Бисау в Москве А.К.Гомеша Лопеша, который вручил копии верительных грамот.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-бисайских отношений. При этом был подтвержден настрой Москвы и Бисау на углубление политического диалога и активизацию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.