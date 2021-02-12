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О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяном
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
17 февраля по приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова Российскую Федерацию с кратким рабочим визитом посетил Министр иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазян.
Состоялась обстоятельная дискуссия относительно всех аспектов выполнения договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особый акцент сделан на обсуждении вопросов обмена военнопленными, гуманитарного содействия, разблокирования транспортных связей в регионе, в том числе в контексте усилий по линии трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров.
С удовлетворением констатировано, что российско-армянские многоплановые союзнические отношения, несмотря на пандемию коронавируса, продолжают интенсивно развиваться на благо наших стран и народов. Достигнуто понимание о необходимости последовательной активизации двусторонних обменов по мере снятия санитарных ограничений.
Рассмотрены также актуальные темы региональной и международной повестки дня с упором на ситуацию в Закавказье.