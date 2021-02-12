О выступлении Первого заместителя Министра иностранных дел Индии Х.Шринглы в Дипломатической академии МИД России

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 февраля в Дипломатической академии МИД России перед молодыми дипломатами и слушателями выступил Первый заместитель Министра иностранных дел Индии (Foreign Secretary) Харш Вардхан Шрингла на тему: «Основные приоритеты внешней политики Индии. Российско-индийские отношения», а также ответил на многочисленные вопросы.

После выступления Первый заместитель Министра иностранных дел Индии Х.Шрингла встретился с руководством Академии, а также российскими ветеранами дипломатической службы в ранге послов.

В ходе визита в Москву Первый заместитель Х.Шрингла был принят Министром иностранных дел России С.В.Лавровым, а также состоялись его консультации с заместителями Министра И.В.Моргуловым и С.А.Рябковым.

Прошла отдельная встреча Ректора А.В.Яковенко с первым заместителем Министра с участием Посла Индии в России Д.Б.Венкатеш Вармой. Состоялся заинтересованный разговор о перспективах развития российско-индийских отношений. Особое внимание было уделено обмену поездками дипломатов двух стран.