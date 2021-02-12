О консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с заместителем Министра иностранных дел Мексики по многосторонним вопросам и правам человека Мартой Дельгадо

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел консультации (в формате видеоконференции) с заместителем Министра иностранных дел Мексики по многосторонним вопросам и правам человека М.Дельгадо в контексте избрания Мексики непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2021-2022 гг.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов на повестке дня СБ, включая ряд региональных досье. Отдельное внимание было уделено ситуации с правами человека в мире и реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 г.

Консультации подтвердили обоюдную приверженность сторон примату международного права и укреплению центральной координирующей роли ООН в международных делах, а также настрой на продолжение плотного диалога и координации на «площадке» Совета.