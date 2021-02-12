Статья Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова «Россия-Зимбабве: дружба, испытанная временем», опубликованная зимбабвийской газетой «Геральд» 18 февраля 2021 года

18 февраля мы отмечаем 40-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Зимбабве.

Эта дата является официальным оформлением уз дружбы и сотрудничества между двумя народами, которые уходят корнями в период борьбы Зимбабве за свою независимость. Наша страна оказала всестороннюю поддержку освободительной борьбе зимбабвийцев. Гордимся тем, что граждане и Правительство Республики Зимбабве высоко ценят эту помощь, с благодарностью о ней вспоминают.

За прошедшие четыре десятилетия совместными усилиями накоплен солидный опыт разнопланового партнерства. Дополнительный импульс его расширению придал состоявшийся в январе 2019 года официальный визит Президента Республики Зимбабве Э.Мнангагвы в Москву, его переговоры с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным. Сейчас важно сфокусироваться на последовательном выполнении достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Мы приветствовали энергичное участие зимбабвийского лидера в саммите Россия – Африка в г.Сочи в октябре 2019 года. Исходим из того, что первая в истории росcийско-африканская встреча в верхах задала вектор дальнейшего развития взаимодействия между государственными структурами и деловыми кругами на различных направлениях, открыла пути для реализации крупных российских экономических проектов, нацеленных в том числе на обеспечение устойчивого социально-экономического роста на Африканском континенте.

С удовлетворением констатируем, что руководство Зимбабве осуществляет стратегическое планирование на долгосрочную перспективу под лозунгом «Зимбабве открыта для сотрудничества». Это создает дополнительные предпосылки для углубления взаимовыгодной двусторонней практической кооперации, в том числе в интересах повышения благополучия граждан вашей страны.

Особую роль в этой связи отводим Российско-Зимбабвийской Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству. Прошедшая в октябре прошлого года очередная встреча ее сопредседателей (в формате видеоконференции) в очередной раз подтвердила готовность российских экономоператоров к совместной деятельности в таких областях, как добыча полезных ископаемых, энергетика, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии. Несмотря на объективные причины, связанные с глобальным распространением новой коронавирусной инфекции, флагманские проекты крупных отечественных компаний «Ви Холдинг» и ПАО АК «АЛРОСА» реализуются успешно. Убеждены: их ввод в строй позволит нарастить взаимодействие и в смежных отраслях.

Радует, что заинтересованность во вхождении на зимбабвийский рынок демонстрируют и другие капитаны российского бизнеса, такие, например, как Госкорпорация «РОСАТОМ», АО «ВКТ КАМАЗ», АО «Росгеология», АО «ОКХ «УРАЛХИМ», ООО «Комбайновый завод «РОСТСЕЛЬМАШ». Сотрудничество с Национальным космическим и геопространственным агентством Зимбабве позволит зимбабвийским друзьям познакомиться с последними российскими технологическими достижениями. Неплохие перспективы и у взаимодействия в сфере кибербезопасности.

Планомерно продвигаются многолетние связи в образовательной сфере. Ежегодно представители зимбабвийской молодежи приезжают на обучение в нашу страну. Искренне им рады. Надеемся, что полученные ими знания будут востребованы в деле обеспечения динамичного развития своей Родины, а студенческая дружба поспособствует упрочению доверия и взаимопонимания между нашими народами.

Россия оказывает гуманитарную помощь зимбабвийским друзьям как в рамках специализированных учреждений ООН, так и на двусторонней основе. Эта работа будет продолжена, в том числе с учетом негативных последствий для экономики страны, вызванных пандемией коронавируса.

Москва и Хараре продуктивно взаимодействуют и на международной арене. В основе нашего внешнеполитического диалога – опора на центральную, системообразующую роль ООН в мировых делах, совпадение или значительная близость подходов к решению актуальных проблем современности, уважение культурно-цивилизационной самобытности народов мира, их естественного права самостоятельно определять модели политического и экономического развития.

Нас объединяет категорическое неприятие нелегитимной практики односторонних санкций, которую США и их европейские союзники широко используют как инструмент недобросовестной конкуренции. Такие нечистоплотные усилия западных коллег по навязыванию своей воли суверенным государствам рассматриваем как рудимент колониального мышления. Напомню, что Россия осудила и ветировала инициированную Вашингтоном в 2008 году антизимбабвийскую резолюцию, без колебаний поддержала инициативу Сообщества развития Юга Африки (САДК), объявившего 25 октября Днем борьбы за отмену санкций против Зимбабве.

Хотел бы заверить, что желание народа Зимбабве самому решать свою судьбу будем уважать и впредь. Пользуясь случаем, хотел бы также поблагодарить зимбабвийских друзей за их поддержку инициативы Президента России В.В.Путина по созданию в международной торговле «зеленых коридоров», свободных от санкций и других искусственных барьеров.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что наши отношения прошли испытание временем. Готовы и далее работать над их укреплением, выводом на новые рубежи на благо наших граждан, во имя упрочения региональной и глобальной безопасности и стабильности, в интересах укрепления в международных делах правовых и демократических начал.