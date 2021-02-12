О встрече специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Италии в Москве П.Терраччано

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Итальянской Республики в Москве Паскуале Терраччано по его просьбе.

В ходе беседы по ряду актуальных международных тем особое внимание было уделено ситуации в Ливии, в том числе в свете итогов работы Форума ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН. С российской стороны была выражена надежда на то, что избрание высших должностных лиц переходного руководства Ливии будет способствовать скорейшему преодолению затянувшегося кризиса в этой стране.