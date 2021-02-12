О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Португальской Республики в Российской Федерации П.Визеу Пинейру

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 февраля спецпредставитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Португалии в России Паулу Визеу Пинейру по его просьбе.

В ходе встречи Посол изложил приоритеты Португалии в ходе стартовавшего 1 января с.г. полугодового Председательства в Совете ЕС.

В связи с проявленным португальским дипломатом интересом ему были изложены российские подходы к решению сирийского кризиса и ближневосточному урегулированию.