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17.02.2118:51

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Португальской Республики в Российской Федерации П.Визеу Пинейру

295-17-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

17 февраля спецпредставитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Португалии в России Паулу Визеу Пинейру по его просьбе.

В ходе встречи Посол изложил приоритеты Португалии в ходе стартовавшего 1 января с.г. полугодового Председательства в Совете ЕС.

В связи с проявленным португальским дипломатом интересом ему были изложены российские подходы к решению сирийского кризиса и ближневосточному урегулированию.

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