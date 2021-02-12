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17.02.2118:51
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Португальской Республики в Российской Федерации П.Визеу Пинейру
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
17 февраля спецпредставитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Португалии в России Паулу Визеу Пинейру по его просьбе.
В ходе встречи Посол изложил приоритеты Португалии в ходе стартовавшего 1 января с.г. полугодового Председательства в Совете ЕС.
В связи с проявленным португальским дипломатом интересом ему были изложены российские подходы к решению сирийского кризиса и ближневосточному урегулированию.