О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Ф.Микдадом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 февраля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсалом Микдадом.

Министры обменялись мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. Особое внимание было уделено итогам состоявшейся в г.Сочи 16-17 февраля с.г. XV Международной встречи по Сирии в «Астанинском формате» и обсуждению задач дальнейшего продвижения политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН, включая работу Конституционного комитета. В этой связи С.В.Лавровым была подтверждена неизменная принципиальная позиция России в поддержку безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР и законного права сирийцев самостоятельно определять будущее своей страны.

Министры решительно осудили практику применения нелегитимных односторонних санкций и политизированных подходов в вопросах оказания гуманитарного содействия Сирии, а также сохраняющееся незаконное иностранное военное присутствие на ее территории.

Был подтвержден настрой Москвы и Дамаска на поступательное укрепление всего комплекса двусторонних отношений, включая российское содействие ликвидации проявления терроризма на сирийской земле, восстановлению социально-экономической инфраструктуры, борьбе с распространением COVID-19, возвращению на родину сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц.

С.В.Лавров и Ф.Микдад провели «сверку часов» в рамках сложившейся практики поддержания плотной внешнеполитической координации.