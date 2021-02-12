О консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с первым заместителем Министра иностранных дел Республики Индии Х.В.Шринглой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 февраля в Москве состоялись консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с первым заместителем Министра иностранных дел Республики Индии Х.В.Шринглой.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов российско-индийского взаимодействия, включая график предстоящих политических контактов. Подчеркнуто стремление сторон к наращиванию торгово-экономического оборота за счет расширения кооперации в традиционных и высокотехнологичных сферах.

Стороны констатировали общность подходов России и Индии к актуальным глобальным и региональным проблемам. Акцентировано намерение двух стран и далее координировать усилия на международных и региональных площадках, в том числе ООН, «Группы двадцати», БРИКС, ШОС, РИК, ЕАЭС.