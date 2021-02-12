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17.02.2117:59
О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с первым заместителем Министра иностранных дел Республики Индии Х.В.Шринглой
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
17 февраля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел встречу с первым заместителем Министра иностранных дел Республики Индии Х.В.Шринглой, который прибыл в Москву для участия в плановых межмидовских консультациях.
С обеих сторон выражено намерение всемерно укреплять российско-индийское особо привилегированное стратегическое партнерство, а также уплотнять координацию позиций по актуальным международным и региональным вопросам, в том числе в многосторонних форматах с участием России и Индии.