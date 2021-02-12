О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с первым заместителем Министра иностранных дел Республики Индии Х.В.Шринглой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 февраля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел встречу с первым заместителем Министра иностранных дел Республики Индии Х.В.Шринглой, который прибыл в Москву для участия в плановых межмидовских консультациях.

С обеих сторон выражено намерение всемерно укреплять российско-индийское особо привилегированное стратегическое партнерство, а также уплотнять координацию позиций по актуальным международным и региональным вопросам, в том числе в многосторонних форматах с участием России и Индии.