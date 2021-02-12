О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Греческой Республики Н.Дендиасом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 февраля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Греческой Республики Н.Дендиасом.

Обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в условиях коронавирусных ограничений, включая предстоящие мероприятия в рамках политического диалога. Подчеркнута значимость совместной инициативы проведения Года истории Россия – Греция в 2021 г. в контексте отмечаемого 200-летия начала греческой национально-освободительной борьбы.

Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной проблематики, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье.