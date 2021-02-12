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17.02.2116:58

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Марокко в Москве Л.Бушаарой

290-17-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

17 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Королевства Марокко в Москве Лотфи Бушаару по его просьбе.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-марокканских отношений, включая углубление политического диалога и расширение торгово-экономических и гуманитарных связей.

Состоялся также заинтересованный обмен мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке с упором на проблематику палестино-израильского урегулирования.

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