Совместное заявление представителей Ирана, России и Турции по итогам 15-й Международной встречи по Сирии в Астанинском формате, Сочи, 16-17 февраля 2021 года

Представители Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики как стран-гарантов Астанинского формата:

Подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики , а также целям и принципам Устава ООН , и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению;

Вновь выразили решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. Осудили рост террористической активности в различных частях Сирии , что приводит к жертвам среди мирных жителей. Договорились продолжать сотрудничество в целях окончательной ликвидации ИГИЛ, “Джабхат Ан-Нусра” и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с “Аль-Каидой” или ИГИЛ и прочих террористических групп, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом. Высказали серьезную обеспокоенность в связи с усилением присутствия и террористической активности группировки “Хейат Тахрир Аш-Шам” и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН , которые угрожают мирным жителям внутри Идлибской зоны деэскалации и за ее пределами;

Подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия “на земле” путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу;

Обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии и согласились, что достижение долгосрочной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. Отвергли все попытки создать новые реалии “на земле”, включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам в Заевфратье, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. В этой связи выразили обеспокоенность относительно активизации боевых действий, направленных против гражданского населения. Вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике

Осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, нарушающие международное право и международное гуманитарное право, подрывающие суверенитет Сирии и соседних стран, а также угрожающие стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить;

Выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254

Подчеркнули важную роль Конституционного комитета в Женеве, созданного при решающем вкладе стран-гарантов Астанинского формата и во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи

Подробно обсудили пятое заседание редакционной комиссии Конституционного комитета, состоявшееся в Женеве 25-29 января 2021 года, и выразили решимость оказывать поддержку работе Комитета путем постоянного взаимодействия с сирийскими сторонами, участниками Конституционного комитета и спецпосланником Генерального Секретаря ООН по Сирии Гейра О.Педерсена в качестве содействующего лица для обеспечения его устойчивой и эффективной работы;

Подчеркнули важность соблюдения круга полномочий и основных правил процедуры, с тем чтобы Комитет мог осуществить свой мандат по подготовке и разработке конституционной реформы, подлежащей всенародному одобрению, и добиться прогресса в своей деятельности;

Высказали убежденность, что в своей работе Комитет должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания сроков извне в целях достижения общего согласия его членов;

Вновь выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии и влиянием пандемии коронавируса, признавая, что она значительно осложняет работу системы здравоохранения Сирии, социально-экономическую и гуманитарную обстановку. Отвергли все односторонние санкции, нарушающие международное право, международного гуманитарное право и Устав ООН, особенно в условиях пандемии коронавируса. Отметили заявления Генерального Секретаря ООН и Верховного Комиссара ООН по правам человека в этой связи. Призвали организации системы ООН, в особенности ВОЗ , в том числе в рамках инициативы COVAX, уделить приоритетное внимание вакцинации населения на территории Сирии;

Подчеркнули необходимость увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам на всей территории страны без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий. В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии, в том числе через реализацию проектов по скорейшему восстановлению, включая базовые объекты инфраструктуры - водо- и электроснабжение, школы, больницы, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права;

Подчеркнули важность содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. В этой связи призвали международное сообщество оказать соответствующую поддержку и подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного Комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) и другие специализированные международные организации;

Подтвердили решимость наращивать и расширять сотрудничество в рамках Рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести;

Ирака и МККК; С удовлетворением отметили участие делегаций Иордании Ливана в качестве наблюдателей Астанинского формата, а также ООН

Представители Ирана и Турции выразили искреннюю признательность российским властям за проведение 15-й Международной встречи по Сирии в Астанинском формате в Сочи;