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17.02.2112:31

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А.Байрамовым

285-17-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

17 февраля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамова.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили реализацию договоренностей, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении 11 января 2021 г. в Москве, а также ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.

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