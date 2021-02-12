Новости
17.02.2112:31
О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А.Байрамовым
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
17 февраля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамова.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили реализацию договоренностей, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении 11 января 2021 г. в Москве, а также ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.