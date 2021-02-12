О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел, региональной интеграции и по делам тоголезцев за рубежом Тоголезской Республики Р.Дюссэ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 февраля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с Министром иностранных дел, региональной интеграции и по делам тоголезцев за рубежом Тоголезской Республики Р.Дюссэ, находящимся в Санкт-Петербурге с рабочим визитом.

Главы внешнеполитических ведомств предметно обсудили широкий круг вопросов дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-тоголезских отношений с акцентом на углубление политического диалога и расширение торгово-экономических связей. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение конструктивного внешнеполитического взаимодействия, дальнейшую координацию позиций Москвы и Ломе в ООН и в рамках других многосторонних структур.

Министры провели обстоятельный обмен мнениями по актуальной африканской проблематике с упором на необходимость консолидации усилий по противодействию теругрозе и пиратству в Гвинейском заливе, а также по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По итогам состоявшихся переговоров подписаны Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Тоголезской Республики о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических или служебных паспортов, а также Совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе.