О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом ЦК ФАТХ, Министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации Х.Шейхом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 февраля по предварительной договоренности состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом ЦК ФАТХ, Министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации Хусейном Шейхом.

В ходе беседы был обсужден комплекс вопросов подготовки к предстоящим всеобщим палестинским выборам, призванным восстановить палестинское национальное единство на политической платформе Организации освобождения Палестины.

В этом контексте была подчеркнута важность скорейшего налаживания прямых палестино-израильских переговоров под эгидой ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН, нацеленных на достижение справедливого урегулирования палестинской проблемы на известной международно-правовой основе.