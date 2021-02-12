О российско-индийских межмидовских политических консультациях

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 февраля с.г. в Москве состоятся очередные российско-индийские межмидовские политические консультации по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Индии Х.В.Шрингла будет принят Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.

Запланированы также переговоры Х.В.Шринглы с заместителями Министра иностранных дел России И.В.Моргуловым и С.А.Рябковым.