Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на 14-й Киркенесской конференции, 17 февраля 2021 года

Уважаемая госпожа Министр,

Уважаемые дамы и господа,

Рад приветствовать Вас на ежегодной Конференции по вопросам социально-экономического и промышленного развития Крайнего Севера. Прежде всего, хотел бы выразить признательность организаторам, сумевшим, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, провести эту традиционно важную международную встречу в Киркенесе.

За прошедшие годы конференция утвердилась в качестве авторитетной региональной площадки по тематике Баренцева процесса. Залог успеха – активное участие в ее работе политиков, представителей деловых, академических кругов, гражданского общества.

Значение многосторонней кооперации в Арктике трудно переоценить. Баренцево сотрудничество – по общему признанию – представляет собой наиболее успешный диалоговый формат на Севере Европы, демонстрирует стойкий иммунитет к колебаниям политической конъюнктуры.

Такому положению дел способствуют сформированные в регионе традиции взаимопомощи и добрососедства, а также беспрецедентно высокий уровень приграничных связей. Уникальная «двухэтажная» структура Баренцева взаимодействия позволяет определять перспективные проекты и оптимальным образом сочетать приоритеты государств с интересами и потребностями отдельных регионов.

С удовлетворением отмечаю, что, несмотря на коронавирусные ограничения, наше сотрудничество продолжает продвигаться практически во всех ключевых областях, включая здравоохранение, транспорт, охрану окружающей среды, лесной сектор, а также диалог по линии молодежи и коренных народов. Большое количество мероприятий, состоявшихся в формате видеоконференций в последние месяцы, – яркое тому подтверждение.

Благодаря усилиям Норвегии и шведской провинции Вестерботтен в октябре 2020 г. прошла встреча высокого уровня Баренцева региона, посвященная вопросам влияния COVID-19 на многостороннее взаимодействие в этой части Европы и преодолению негативных последствий пандемии. Положительно оцениваем ее итоги, прежде всего, с точки зрения поддержания регулярного политического диалога в рамках Баренцева региона.

Сегодняшняя конференция также нацелена на решение этой задачи. Наряду с ежегодной международной сессией в Мурманске «Сотрудничество в Арктике» ваше мероприятие способствует популяризации модели Баренцева сотрудничества в масштабах «большой Арктики», поиску эффективных солидарных ответов на возникающие перед нами вызовы.

Важный пункт повестки дня – укрепление финансовой основы взаимодействия. Ведем работу с партнерами по Совету Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) в целях запуска собственного финансового механизма Баренцева региона в 2022 г. Наша общая задача – сделать многостороннюю кооперацию в этой части Арктики еще более результативной и многоплановой.

Убеждены, что обеспечение устойчивого социально-экономического и экологического развития, создание комфортных условий для человека, живущего на Севере, должны и дальше оставаться приоритетом взаимодействия в высоких широтах.

Надеемся, что Баренцево сотрудничество в ближайшие годы не только сохранит свою динамику, но и выйдет на новые рубежи в интересах упрочения на Севере Европы атмосферы доверия, стабильности и добрососедства.

Желаю Вам успешной, продуктивной работы.

Благодарю за внимание.