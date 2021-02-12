Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел, региональной интеграции и по делам тоголезцев за рубежом Тоголезской Республики Р.Дюссэ, Санкт-Петербург, 16 февраля 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Переговоры с Министром иностранных дел Того Р.Дюссэ прошли в дружеской, теплой атмосфере доверия и взаимного уважения, как и принято в наших многолетних связях.

Подтвердили принципиальные договоренности, достигнутые на высшем уровне, в том числе на «полях» саммита БРИКС в Йоханнесбурге в июле 2018 г., где Президент России В.В.Путин и Президент Того Ф.Э.Гнассингбе провели отдельную встречу, а также в октябре 2019 г., когда Ф.Э.Гнассингбе участвовал в саммите Россия-Африка в Сочи.

У нас обоюдный настрой на активизацию и углубление всего комплекса связей, включая торгово-экономические и инвестиционные. Договорились искать конкретные возможности для совместных проектов в таких сферах, как энергетика, природные ресурсы, инфраструктура, транспорт, сельское хозяйство.

Есть понимание, что мы хотим развивать и гуманитарные связи, включая подготовку кадров из Того на базе российских образовательных учреждений. Предложили организовать стажировку в Дипломатической академии МИД России для сотрудников Министерства иностранных дел Того.

Обсудили ключевые вопросы международной жизни, прежде всего ситуацию, разворачивающуюся на Африканском континенте. У Российской Федерации последовательная позиция: африканским проблемам (а их немало) необходимо придать африканские решения, поскольку вмешательство извне никогда не приводит ни к чему хорошему.

Активно поддерживаем Африканский союз, «Сахельскую пятерку», субрегиональные организации на Африканском континенте в их усилиях по разрешению многочисленных конфликтов и кризисов. Особое внимание уделяем поддержке борьбы с терроризмом, который представляет реальную угрозу в том числе для наших друзей из Того и других прибрежных стран Гвинейского залива.

Высоко оцениваем вклад Того в миротворческую операцию в Мали – самый крупный контингент был предоставлен друзьями из Того. Выразил соболезнования в связи с тем, что за последний месяц миротворцы-тоголезцы трижды подвергались атакам террористов, есть жертвы и раненые. Это лишний раз подчеркивает необходимость солидарности на международном уровне с африканскими коллегами.

Договорились укреплять сотрудничество в ООН, где Того поддерживает многие российские инициативы, включая недопустимость героизации нацизма. Страна является соавтором нашей резолюции. Того также поддерживает другие российские резолюции, в том числе о предотвращении гонки вооружений в космосе. Подписали совместное заявление правительств Российской Федерации и Тоголезской Республики, в котором подчеркнули решимость не допускать развертывания оружия в космосе и обязались не быть первыми, кто его начнет. Эта инициатива уже обрела многих сторонников. В ООН принимаются специальные резолюции в поддержку этого процесса.

Заинтересованы в развитии результатов саммита Россия-Африка. Подробно говорили о том, как эти договоренности воплощаются в жизнь. Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы. Тем не менее, результаты работы по реализации договоренностей, достигнутых в Сочи, налицо. В текущем году будем активно продолжать усилия на этом направлении.

Мой коллега любезно пригласил меня посетить Того. Признателен за приглашение, обязательно им воспользуюсь.

Спасибо.

Вопрос: Министр иностранных дел, региональной интеграции и по делам тоголезцев за рубежом Тоголезской Республики Р.Дюссэ очень позитивно отозвался о российской вакцине «Спутник V». Как развивается ковид-дипломатия между двумя странами? Когда планируется зарегистрировать вакцину «Спутник V» в Того? Планирует ли Россия поставлять медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом в стране?

С.В.Лавров: Здесь очень важно соблюсти все необходимые процедуры с точки зрения законодательных, нормативных действий. Мы поставляли оборудование, тест-системы, средства индивидуальной защиты, по-моему, почти 30 африканским странам по их запросам. Готовы это делать и впредь, в т.ч. по запросу наших тоголезских друзей.

Что касается вакцины «Спутник V», то она уже зарегистрирована более чем в 30 странах, в т.ч. в трёх африканских. Это – Алжир, Тунис и Гвинейская Республика. Коллеги из Того уже обратились к нам с официальной просьбой о сотрудничестве в деле поставок этой вакцины.

Как уже сказал Министр Р.Дюссэ, необходимо принять некоторые действия, завершить процедуры внутри Того. Как только это произойдет, мы будем готовы рассматривать уже практические шаги.

Как Вы знаете, продвижением вакцины «Спутник V» на внешние рынки занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Африканский союз сформировал африканскую целевую группу по приобретению вакцины от коронавируса. На днях состоялась видеоконференция между РФПИ и упомянутой африканской целевой группой, где нашим друзьям из Африканского союза была предоставлена соответствующая информация. В ходе видеоконференции были даны ответы на вопросы, возникающие в связи с теми шагами, которые необходимо предпринять.

Повторю еще раз, что распределением вакцин, предназначающихся для экспорта занимается РФПИ, у них есть графики. И чем скорее вакцина будет зарегистрирована, тем быстрее мы сможем определиться с её поставкой.

Вопрос: Следующий Саммит Россия-Африка запланирован на 2022 г. и должен пройти в одной из стран африканского континента. Известна ли уже площадка? Первый Саммит в октябре 2019 г. в Сочи был посвящен вопросам развития мира и безопасности. Чему будет посвящен предстоящий?

С.В.Лавров: Подготовка к Саммиту уже ведется. Он намечен на 2022 г. В Сочи было решено проводить его раз в три года. Африканские друзья определят площадку.

По итогам Саммита в Сочи в 2019 г. в России создана Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки, в нее вошли представители соответствующих ведомств и крупных российских компаний. Также был создан «Форум партнерства Россия-Африка» – политическое объединение. Его секретариат расположен в МИД России. В рамках этого Форума договорились ежегодно проводить политические консультации на уровне глав внешнеполитических ведомств России и «тройки» Африканского союза (бывший председатель, текущий и будущий). В 2020 г. были вынуждены провести их в формате видеоконференции с участием министров иностранных дел ЮАР, Египта и Демократической Республики Конго. Надеюсь, в 2021 г. мы увидимся очно.

Россия и «тройка» Афросоюза в ходе политических консультаций будут готовить повестку дня Саммита Россия-Африка 2022 г. Думаю, она будет всеобъемлющей, охватывать все аспекты наших отношений. В рамках диалога по ключевым проблемам современности позиции Африканского союза, стран континента и России совпадают. Выступаем за полное уважение всех норм и принципов международного права, Устава ООН, невмешательство во внутренние дела суверенных стран, право народов самим определять свою судьбу и мирное урегулирование споров дипломатическими, политическими средствами.

На саммите Россия-Африка 2022 г. будут обсуждаться проблемы борьбы с терроризмом, другими угрозами современности, наркотрафиком, организованной преступностью, а также вопросы экономики и инвестиций. Здесь мы пока еще немного отстаем от других государств, но товарооборот России с африканскими странами в последнее время достаточно быстро растет. Думаю, скоро наверстаем упущенное в те годы, когда на заре новой российской государственности «не доходили руки» до поддержания связей с Африкой. Хотя очень прочный фундамент был заложен еще в СССР. Наши друзья об этом помнят. Много африканцев окончили советские и российские вузы. Будем поддерживать работу Всемирной Ассоциации выпускников российских учебных заведений, созданной во многих странах. Это тоже очень важное направление контактов между людьми. Повестка будет охватывать все сферы наших отношений. В этом нет сомнений.

Вопрос: Как западные страны относятся к сближению России с африканскими странами?

С.В.Лавров: По-разному. Кто-то нейтрально, кто-то, как бывшая Администрация США, очень негативно. Бывший Госсекретарь США М.Помпео перед завершением срока Президента Д.Трампа ездил в Африку и публично призывал не сотрудничать с Россией и Китаем в сфере торговли, т.к. Москва и Пекин якобы исходят из геополитических интересов, пытаются извлечь выгоду. США же «делают это от чистого сердца». Не буду комментировать такого рода позиции.

Недавно представители новой Администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», т.к. опять же это «геополитический замысел Кремля» и надо быть «осторожнее», не попасть в «зависимость от России». Если нечего противопоставить нормальному, дружескому общению между странами, если единственное, что можно произнести на этот счет, – подобные заявления, то это печально. Мы никогда ни с кем не дружим против кого-то. Если есть взаимная тяга у России и ее зарубежных партнеров, то мы имеем полное право развивать отношения так, как договоримся. Надеюсь, что остальные тоже сделают выводы, извлекут уроки и будут с уважением относиться к нашим связям с Африкой.