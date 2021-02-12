О встрече в МИД России первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации А.В.Горового с главами дипломатических миссий государств – участников СНГ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 февраля по инициативе МИД России состоялась встреча первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника полиции А.В.Горового с главами дипломатических миссий государств – участников СНГ, аккредитованными в Москве. Мероприятие прошло под председательством заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко.

Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в сфере трудовой миграции на пространстве СНГ и принимаемых в России мерах поддержки трудовых мигрантов и членов их семей. Подтверждена важность наращивания практического взаимодействия по данной проблематике в рамках Содружества, особенно в текущих эпидемиологических условиях.

А.В.Горовой подробно информировал глав дипломатических миссий о последних изменениях в миграционном законодательстве Российской Федерации, внедрении современных методов регулирования миграционных потоков, повышении эффективности контроля пребывания иностранных граждан в России, оптимизации процедур оформления необходимых для этого документов. Он также акцентировал важность дальнейшего укрепления сотрудничества по линии СНГ в противодействии незаконной миграции.

Отдельное внимание А.Ю.Руденко уделил мобильному приложению «Работа в ЕАЭС», которое было представлено Председателем Правительства Российской Федерации М.В.Мишустиным в ходе международного форума «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность» (5 февраля 2021 г., г. Алма-Ата, Республика Казахстан). Этот новый цифровой ресурс позволит трудовым мигрантам дистанционно решать многие вопросы, связанные оформлением документов для въезда, проживания и осуществления трудовой деятельности.