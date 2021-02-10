О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с послами Саудовской Аравии и Йеменской Республики

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял послов Королевства Саудовская Аравия Абдуррахмана Аль-Ахмеда и Йеменской Республики (ЙР) Ахмеда Аль-Вахейши по их просьбе.

В ходе состоявшейся беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам йеменской проблематики с акцентом на задачи скорейшего прекращения боевых действий и налаживания в ЙР инклюзивного переговорного процесса.

В контексте недавней ракетной атаки хуситов на аэропорт в саудовском городе Абха была подтверждена принципиальная российская позиция о необходимости неукоснительного соблюдения всеми сторонами йеменского конфликта положений международного гуманитарного права, а также недопустимости осуществления ими боевых операций, которые могут привести к разрушению гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения.