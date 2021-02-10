Новости

16.02.2116:48

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

278-16-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

16 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе.

В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления координации между Москвой и Каиром в интересах содействия скорейшему урегулированию кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки на общепризнанной международно-правовой основе.

Были также уточнены некоторые практические шаги по наращиванию двустороннего российско-египетского взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность