О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Государства Израиль в Москве А.Бен Цви

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Израиль в Москве А.Бен Цви по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ключевым региональным проблемам с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования.

Обсуждались также актуальные вопросы российско-израильской двусторонней повестки дня, в том числе в контексте отмечаемого в 2021 г. 30-летия восстановления дипломатических отношений.