Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел, региональной интеграции и по делам тоголезцев за рубежом Тоголезской Республики Р.Дюссэ, Санкт-Петербург, 16 февраля 2021 года

Уважаемый г-н Министр,

Дорогой Робер,

Коллеги,

Добро пожаловать в Россию. Это исторический день. Сегодня мы принимаем Вас с первым в истории визитом главы внешнеполитического ведомства Того в Российскую Федерацию.

Очень ценим наши отношения, ценим тот вклад, который Ваша страна внесла в проведение в октябре 2019 г. первого саммита Россия-Африка. Весьма позитивно оцениваем наше тесное сотрудничество в ООН.

В России есть живой интерес к тому, чтобы активно развивать наши двусторонние отношения во всех сферах: торговле, экономике, образовании, военно-технической области.

Сегодня обо всем этом подробно поговорим. Конечно, будем заинтересованы выслушать Ваши оценки тех процессов, которые проходят на африканском континенте, включая урегулирование различных конфликтов.